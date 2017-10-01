مديرة مدرسة سعودية تشم ملابس الطالبات.. وهناك تصرف أغرب زادهن إحراجاً

مديرة مدرسة سعودية تشم ملابس الطالبات، تسبب هذا التصرف الغريب في إثارة غضب السعوديين.

المديرة قامت بهذا السلوك من أجل تقييم نظافة الطالبات، ولكنها لم تكتف بهذا الحد، وفقاً لما ورد في تقرير لموقع قناة الحرة الأميركية.



فما حدث في إحدى مدارس المدينة المنورة بالسعودية، تجاوز الخطوط وأثار غضب سعوديين على شبكات التواصل الاجتماعي، حسب التقرير.

ماذا فعلت أيضاً؟!

في المدرسة الثانوية الخامسة عشرة بالمدينة المنورة، صنفت المديرة طالباتها، وفقاً للرائحة، فوضعت بطاقات على زي الطالبات، واحدة مكتوب عليها "لا توجد ريحة"، والأخرى "توجد ريحة"، حسب نتيجة "شم" ملابس الفتيات.

ونقل موقع الحرة عن صحيفة عكاظ السعودية قولها، إن مديرة المدرسة ألزمت الطالبات بعدم نزع ملصق النظافة عن الزي إلا بعد انتهاء الدوام اليومي، ما يضع الفتيات في حرج كبير.

وأدى هذا التصرف لانتشار هاشتاغ مدرسة تهين الطالبات على تويتر.

#مديره_مدرسه_تهين_الطالبات

قائده متعلمه هذا ليس أسلوب تربوي مع الطالبات هذي ماهي أخلاق مربية أجيال المعامله مع الطالبات معامله أم وابنتها — أم التوأم❤❤ (@reemAbdallah_4) October 1, 2017

كما قدم أهالي الطالبات شكاوى عدة ضد المديرة المسؤولة عن هذا التصرف.

المتحدث باسم تعليم المدينة المنورة عمر برناوي صرَّح لصحف سعودية أن تصرف المديرة "مرفوض، وهو أسلوب تعامل غير حضاري وغير تربوي، على حد سواء، وفيه كثير من الإهانة والاحتقار للطالبات"، داعياً أولياء أمور الطالبات إلى التقدم بشكاوى في حال تعرض بناتهن لنفس المعاملة.​