عانقا بعضهما أمام زملائهما.. بالفيديو خطوبة في جامعة مصرية.. والعروسان إلى التحقيق

تداول رواد الشبكات الاجتماعية، الأحد الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017، مقطعاً مصوراً أظهر احتفالاً قيل إنه بمناسبة خطوبة طالب وطالبة في إحدى الجامعات المصرية، فيما تم تحويل الشاب والفتاة إلى التحقيق.

وبحسب الفيديو، تجمع عدد من الطلاب بعد تزيين الحديقة بالبلالين، وحمل بعضهم لافتات مكتوب عليها "marry me"، وسط تصفيق وتهليل الحضور في غياب تام للمسؤولين.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الواقعة حدثت في كلية الحقوق بجامعة طنطا، حيث قام طالب بخطبة زميلته واحتضانها أمام زملائهم، ما أثار موجة انتقادات واسعة عبر الشبكات الاجتماعية.

وكشف أحد الطلاب المشاركين في حفل الخطوبة تفاصيل الحفل، التي تطورت إلى إحالة الطالبين صاحبي الواقعة إلى التحقيق، بتهمة إهانة الحرم الجامعي واستخدامه في غير المخصص له، بحسب موقع مصراوي.

وقال الطالب، إن دوره في الحفل اقتصر على إعداد وتجهيز حديقة كلية الحقوق بالورود والبالونات، مساعدة لزميله الذي أراد مفاجأة طالبة رغب في خطبتها.

وأضاف: "زميلي كان يرغب في إعلان خطبته أمام الجميع، إلا أنه وخطيبته بالغا في الأمر باحتضان بعضهما أمام الجميع"، لكنه أرجع الأمر إلى عفوية مشاعرهما.

ومن جانبه، استنكر الدكتور إبراهيم عبدالوهاب سالم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، الواقعة بشدة، ووصفها بأنها "تسيء لصورة الحرم الجامعي"، مؤكداً إحالة الطالبين للتحقيق "حتى يكونا عبرة لمن يعتقد أن مثل هذه الأفعال قد تمر مرور الكرام".

كما شدَّد رئيس الجامعة على إحالة كلٍّ من مدير أمن كلية الحقوق، وأخصائي الأمن بالكلية، والقائم بعمل رئيس اتحاد الطلاب إلى التحقيق، لتقصيرهم في القيام بمهام عملهم، وعدم تصديهم لهذه الواقعة.​