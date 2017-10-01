السعودية تبرِّئ شركة بن لادن من واقعة رافعة الحرم

برأت المحكمة الجزائية السعودية، الأحد، الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017، مجموعة بن لادن وجميع المتهمين في قضية سقوط الرافعة بالمسجد الحرام، وإحالة الحكم إلى محكمة الاستئناف لتصديقه، لعدم اكتمال أركان المسؤولية.



وأوضحت الدائرة الجزائية بمكة المكرمة، في حكم ابتدائي صدر صباح الأحد، أنه يحق للأطراف استئناف الحكم خلال المدة المقررة نظاماً، بعد تسلمه خلال الأسابيع المقبلة، بحسب موقع عاجل.



وكانت القضية المنظورة منذ عامين قد شهدت شداً وجذباً خلال الفترة الماضية، وكان آخره ما قدمه ممثل الادعاء العام في رد على دفوعات المتهمين التي قدموها خلال الجلسة الماضية، ونفوا خلالها مسؤولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعما نتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار.



وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة، قد أحالت في وقت سابق ملف القضية التي أسفرت عن 107 حالات وفاة، وإصابة 238 حاجاً، إلى المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، للنظر في التهم الموجهة إلى المتهمين، ومعاقبة من تثبت إدانتهم.