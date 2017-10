ترامب يوجِّه رسالة إلى وزير خارجيته: لا تضيع وقتك معه!

في تغريدات مثيرة قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017، لوزير خارجيته ريكس تيلرسون، إن محاولة التفاوض مع زعيم كوريا الشمالية مضعية للوقت.

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017