ترامب يوجِّه رسالة إلى وزير خارجيته: لا تضيع وقتك معه!

في تغريدات مثيرة قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017، لوزير خارجيته ريكس تيلرسون، إن محاولة التفاوض مع زعيم كوريا الشمالية مضعية للوقت.

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017

وقال ترامب:"

قلت لريكس تيلرسون، وزير الخارجية الرائع، "إنه يضيع وقته في محاولات التفاوض مع رجل الصاروخ الصغير"، في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية.

...Save your energy Rex, we'll do what has to be done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017

وأضاف ترامب: "لا تضيع طاقتك، سنفعل ما يجب القيام به".

وكانت الولايات المتحدة، قالت السبت، إنها تتواصل بشكل مباشر مع كوريا الشمالية، وتسعى لبدء حوار مع بيونغ يانغ، إلا أن نظام بيونغ يانغ لم يظهر أي رغبة في إجراء حوار حول التخلي عن أسلحته النووية.

وكشف وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن هذه الاتصالات، خلال زيارة إلى الصين، وقال أيضاً إن من الضروري تخفيف حدة التوتر مع كوريا الشمالية.

وقال تيلرسون لمجموعة من الصحفيين خلال زيارة للصين "نحن نتقصى.. انتظرونا.. نسأل: هل تودون الحديث؟ لدينا خطوط اتصال مع بيونغ يانغ".

وأضاف أنه يوجد اتصال مباشر مع كوريا الشمالية، وأنه توجد قناتان أو ثلاث قنوات أميركية مفتوحة مع بيونغ يانغ.

وقال: "نستطيع التحدث إليهم. ونتحدث معهم" دون مزيد من التوضيح عن الأميركيين الذين يتواصلون مع كوريا الشمالية، أو مرات هذا التواصل.

ويقول محللون إن الهدف من أي حوار هو معرفة ما ترغب كوريا الشمالية في مناقشته.

وقال تيلرسون: "لم نصل بعد حتى إلى هذا الحد".

جاءت تصريحات تيلرسون بعد يوم من الاجتماعات في بكين التي أقلقها تبادل التهديدات والإهانات الشخصية في الآونة الأخيرة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأميركي.

وقال تيلرسون: "أعتقد أن الوضع في مجمله ملتهب قليلاً، في المرحلة الحالية".

وقال: "بوضوح سيكون أمراً مساعداً لو أن كوريا الشمالية أوقفت إطلاق الصواريخ. هذا سيهدئ الأمور كثيراً".