مصريات لتعليم السعوديات القيادة.. هكذا سخر هنيدي من الخبر على تويتر

كعادته في التعليق على الأخبار بشكلٍ ساخر، علَّق الكوميديان المصري محمد هنيدي، على خبر تعليم نساء السعودية القيادة على يد مدربات مصريات.

ونشر هنيدي صورةً من مشهد بفيلم فول الصين العظيم، والذي يقول فيه "افتكر إني قولتلك بلاش".

افتكر اني قولتلك بلاش pic.twitter.com/6PZ2axI9Eb — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) September 30, 2017

وكانت قناة "العربية" ذكرت في تقرير مصور، أذيع يوم الخميس، أن رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات بالسعودية، تحدَّث عن نية المملكة جلب مدرِّبات من مصر والأردن والسودان، لتعليم السعوديات قيادة السيارات.

وأتى هذا القرار بعد أمر ملكي، صدر مساء الثلاثاء الماضي، بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات، القرار الذي أحدث ضجةً، سواء داخل المملكة أو في الأوساط الدولية، حيث استمرَّت المطالبات بالسماح للنساء بقيادة السيارات طيلة السنوات الماضية.

ومن المفترض أن يدخل القرار حيزَ التنفيذ، مطلع يونيو/حزيران من عام 2018، وذلك حتى يتسنَّى للهيئات المعنية التحضير للأوضاع الجديدة.