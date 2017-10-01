سفير مصر في تل أبيب ولواءان بالمخابرات يصلان غزة في زيارة نادرة.. تعرَّف على مهمتهم

وصل وفد أمني مصري، يضم السفير المصري لدى إسرائيل إلى قطاع غزة، الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عشية زيارة الحكومة الفلسطينية للقطاع في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي ترعاه القاهرة، بحسب مسؤول فلسطيني.

وقال محمد المقادمة، المتحدث باسم هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية لوكالة الصحافة الفرنسية: "وصل اليوم وفد مصري يضم السفير المصري لدى إسرائيل حازم خيرت، ولواءين آخرين في جهاز المخابرات المصرية، إلى غزة، وذلك عبر معبر ايريز (بيت حانون الحدودي مع اسرائيل)".

وكان مسؤولون فلسطينيون أعلنوا الإثنين، أن مندوبين مصريين سيصلون إلى غزة لـ"مواكبة ومراقبة" آليات تسلم الحكومة الفلسطينية لمهامها في القطاع.

من جهة أخرى أفرجت وزارة الداخلية التابعة لحماس الأحد عن خمسة معتقلين "كانوا موقوفين على ذمة قضايا تتعلق بالمساس بالأمن الداخلي، وذلك في إطار تعزيز أجواء المصالحة والتوافق الوطني"، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وتصل الحكومة الفلسطينية، الإثنين، لتسلم مهامها، بعدما أعلنت حركة حماس حل اللجنة الإدارية التي كانت بمثابة حكومة تدير قطاع غزة.

ويرافق رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وزراء حكومة التوافق الوطني مع عشرات المسؤولين، في أول زيارة على هذا المستوى منذ عام 2015.

وستعقد الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء في غزة.

وفشلت جهود وساطة عديدة، خصوصاً الجهود العربية، في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني. ولكن جهوداً مصرية أثمرت أخيراً قبولاً من الحركتين، بمحاولة إنجاح المصالحة هذه المرة.

وتبقى قضايا عدة شائكة يتعين بحثها بين الطرفين، بينها استعداد حماس لمشاركة السلطة في القطاع، وتسليم أمن القطاع إلى السلطة الفلسطينية.

وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007، بعد أن طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إثر اشتباكات دامية. وتفرض إسرائيل منذ عشر سنوات حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.

