"جدة ستصبح مثل دبي.. والقادم أحلى".. تغريدة لعبد المجيد عبد الله تغضب متابعيه.. إليك التفاصيل

فاجأ المطرب السعودي عبد المجيد عبدالله أحد متابعيه بالرد على سؤاله حول حفلته القادمة، فأجاب بأنها ستكون مختلطة مثل حفلات دبي والكويت، وأضاف قائلاً "حنصير طبيعيين في عهد مملكتنا الجديد"

الحفله الجايه اكيد بس هالمره حتكون عوائل زي حفلات دبي والكويت اخيرا حنصير طبيعين مملكتنا الغاليه فعهد جديد يبشر بكل مافيه خير والجاي احلا — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) September 29, 2017





رد عبد المجيد عبد الله على التغريدة جاء صادماً لكثير من المتابعين، خاصة من اعتبروا رده بأن الحفلات غير المختلطة السابقة كانت غير طبيعية.

في نظرك القاصر أننا لسنا طبيعيين!

لأننا لانجتمع مع الرجال في سهرة غنائية!

أنا لا ألومك وأشفق عليك

فالذي يكرس حياته للطرب يصبح على قلبه غشاوه — سهارى♉️SAHARA (@SAHARA000000) September 30, 2017

الله يحشركم مع بعض أجمعين انتم و اللي بحفلات دبي و فرنسا كمان لو تبغى آمين — Hosam ALharbi #شبابي (@lover_shbab) September 29, 2017

الله يجعل الحق والستر وعفاف بنات الرجال شوكة في حلقك وعينك انتي ومن هم امثالك ولا وين بنت رجال تتمنى حضور الحفلات المختلطله الله يخلط عظامكم — راجية اعلى الجنان (@sa_ra71) September 29, 2017

انقلبت الموازين في فهمك فالطبيعي مانحن عليه🇸🇦

((الحياء شعبة من الإيمان ))

و الحياء لا يأتي الا بالخير

ان لكل دين خُلق و خلق الاسلام الحياء — سهارى♉️SAHARA (@SAHARA000000) September 30, 2017

يأتي ذلك بعد قرار السعودية بالسماح للنساء بقيادة السيارات، وهو ما يعد نقلة نوعية في تاريخ المملكة.