إصدار: ar

"جدة ستصبح مثل دبي.. والقادم أحلى".. تغريدة لعبد المجيد عبد الله تغضب متابعيه.. إليك التفاصيل

تم النشر: تم التحديث:
A
s

فاجأ المطرب السعودي عبد المجيد عبدالله أحد متابعيه بالرد على سؤاله حول حفلته القادمة، فأجاب بأنها ستكون مختلطة مثل حفلات دبي والكويت، وأضاف قائلاً "حنصير طبيعيين في عهد مملكتنا الجديد"





رد عبد المجيد عبد الله على التغريدة جاء صادماً لكثير من المتابعين، خاصة من اعتبروا رده بأن الحفلات غير المختلطة السابقة كانت غير طبيعية.








يأتي ذلك بعد قرار السعودية بالسماح للنساء بقيادة السيارات، وهو ما يعد نقلة نوعية في تاريخ المملكة.

 

التعليقات