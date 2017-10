طعن شرطياً ثم دهس المارة بسيارته.. مهاجم يضع برفقته علم داعش يثير الذعر في كندا

أعلنت الشرطة الكندية أن سائقاً كان يحمل علم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) هاجم شرطياً بسكين، فجر الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017 في مدينة إدمونتون، قبل أن يتوجه بشاحنة بيضاء لدهس المارة.

وأكدت الشرطة الكندية أنه قد تم طعن ضابط شرطة من إدمونتون بالقرب من استاد الكومنولث وأصيب أربعة من المارة بجراح بعد أن فر المعتدي بشاحنته ولحقه رجال الشرطة في مطاردة عالية السرعة.

وفر المعتدي من مكان الحادث حيث تحطمت سيارة شيفروليه، وبعد مطاردة عالية السرعة أصيب 4 من المارة قبل انقلاب سيارة المشتبه به، ثم قام رجال الشرطة بسحبه من الزجاج الأمامي، ثم قيدوا يديه"

#BREAKING : Edmonton, Canada: Police vehicle was hit, Driver then stabbed a police officer and fled; reports ISIS flags found in the car pic.twitter.com/62C4YSR93s

إلى ذلك، أكد رود كنيتش، متحدث باسم الشرطة الكندية في المدينة خلال مؤتمر صحافي، عقد في تمام الساعة الثالثة فجر الأحد أنه تم توقيف المهاجم، ويتم التعامل مع الهجوم على أنه "عمل إرهابي".

Had to come see this for myself on my way home. The toppled U-Haul is huge. Very scary a believed-terrorist was behind the wheel. #yeg pic.twitter.com/f6wTnUSMso

— Nicole Weisberg (@NWeisbergCTV) ١ أكتوبر، ٢٠١٧