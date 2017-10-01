حقيقة الخلاف بين بشرى والسلطان سليمان في مهرجان الجونة.. وهذا ما قاله ساويرس عن تركيا.. شاهد

اختطف النجم التركي، خالد أرغنش، والمعروف بالسلطان سليمان، الأضواء في اليوم الأخير لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي المقام بمصر.

وبمعزل عن كون أرغنش هو النجم التركي الوحيد الذي حضر المهرجان، فإن ما سلط الأضواء عليه هو الموقف الذي جمعه مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

وكان ساويرس قد صعد على المسرح خلال الحفل الاختتامي لمهرجان الجونة السينمائي المقام في مصر، ليوجه كلمة للضيف التركي.

ووجه ساويرس رسالته الأولى لأرغنش باللغة الإنكليزية قائلاً، "هناك علاقات جميلة بين مصر وتركيا، ونتشرف بوجودك هنا، وشكراً لمجيئك".

يذكر أن العلاقات بين مصر وتركيا يتخللها الكثير من التوتر، إذ بدأت الأزمة بين البلدين عقب أحداث يوليو/تموز والتي أطيح فيها بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

كما تحدث ساويرس بالعربية وقال، "إن السينما يجب أن تكون صناعة الفرحة والسعادة، في حين يحاول الآخرون تصدير الإرهاب"، كما وجه ساويرس رسالة شكر للفنانة يسرى التي أدت أغنية "تلات دقات".









وكان أرغنش تعرض لموقف محرج خلال المهرجان، عندما تجاهلت الفنانة بشرى تقديم الضيف التركي خلال تقديمها للنجوم العالميين، إلا أنها بررت لاحقاً خطأها بالسهو، بحسب موقع سيدتي.









ولتصلح بشرى ما أفسدته، قامت بالتقاط صورة مع الفنان التركي لاحقاً على السجادة الحمراء.

