فاجأها المخاض على الهواء.. مذيعة تخفي آلام الولادة بالضحك

عادة لا تستطيع النساء إخفاء أعراض المخاض، ولمَ تخفها وهي الإيذان بالولادة، إلا أن المذيعة الأميركية ناتالي باسكواريلا مقدمة النشرة الإخبارية على قناة NBC News 4، اضطرت إلى إخفاء آلامها على الهواء مباشرة، بعد أن فاجأها المخاض أثناء تقديم فقرتها، فما كان منها إلا أن ضحكت بصوت عال.

لم ينتبه زملاء المذيعة لآلامها، وبالطبع لم ينتبه المشاهدون، إلا بعد انتهاء الفقرة حينما أخبرتهم أنها على وشك الولادة، ومن ثم نقلت إلى المستشفى لتخضع للولادة.











أنجبت باسكواريلا مولوداً ذكراً، قبل الموعد المحدد لها طبياً، فقد نشرت قبل أسبوع صورة لها تظهر حملها، وعلقت عليها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، قائلة أن موعد الولادة بعد شهر من ذلك الحين.

A beautiful blessing decided to make his entrance early! Thankful for all of the well wishes. Our hearts are full! ‬❤️ #BabyJ #JaminJames #SoInLove #babyboy #love A post shared by Natalie Pasquarella (@natalienews) on Sep 28, 2017 at 5:52pm PDT



