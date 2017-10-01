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عارضة أزياء مغربية تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس.. شاهد

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NORA ATTAL
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خطفت عارضة الأزياء المغربية، نورا عتال، 18 عاماً، الأنظار في أسبوع باريس للموضة، حيث تمثل وكالة ڤيڤا موديل مانيجمنت.

وتحمل نورا المغربية الأصل، الجنسية البريطانية، وتعيش بمدينة لندن، وكان الظهور الأول لها في عام 2014 مع علامة JW Anderson التجارية، بحسب مجلة Vogue.

وكان الظهور الأبرز للعارضة، عندما ظهرت على غلاف مجلة Vogue، بصحبة عدد من العارضات الشهيرات مثل، كايت موس، وستيلا تينانت، وإيدي كامبل.



كما شاركت نورا في موسم ربيع 2018 في العديد من المدن كلندن وباريس وميلان، وتألقت نورا خلال 5 عروض هذا الأسبوع، كان آخرها "Loewe S/S 18".

شاهدوا صور نورا في هذا الألبوم:

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عارضة أزياء مغربية تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس.. شاهد
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