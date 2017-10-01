سائق إيراني تشاجر مع زوجته فعلّقها بسيارته وقادها مسرعاً.. شاهد تفاصيل الحادثة

ألقت الشرطة الإيرانية القبض على سائق إيراني قام بتعذيب زوجته بطريقة مرعبة من خلال إجبارها على الجلوس على الزجاج الأمامي لسيارته أثناء قيادته على أحد الشوارع السريعة.

وبث ناشطون إيرانيون مقطعاً للسائق سجله أحد المارة تظهر فيه امراة معلقة على مقدمة التكسي وهي تستنجد بالمواطنين أثناء عبور السيارة أحد الشوارع السريعة في مدينة أصفهان وفقاً لما جاء في صحيفة حرييت التركية.

وتجاهل السائق صيحات المارة الذين طالبوه بالتوقف لإنقاذ المرأة، وزاد من سرعته رغم صراخ المرأة التي تشبثت بسقف السيارة حتى اللحظات الأخيرة.

وأشارت النسخة الإنكليزية لموقع العربية نت أن المعلومات الأولية عن أسباب الحادثة أظهرت أن السائق أراد تعذيب زوجته بهذه الطريقة بعد خلافات وقعت بينهما بسبب تكاليف تجهيز أطفالهما للعام الدراسي الجديد الذي بدأ خلال الأسابيع الماضية في إيران.

وأعلنت الشرطة الإيرانية أنها تمكنت من إلقاء القبض على السائق بعد ساعات من نشر الفيديو عبر الشبكات الاجتماعية والذي ظهر فيه رقم اللوحة الذي تحمله السيارة. وسجل الفيديو الذي نشر باللغة الفارسية عدد مشاهدات قياسية بعد ساعات قليلة من نشره، حيث وصل لأكثر من 131 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب.

ووصف العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، تصرف السائق بـ"الوحشي" وغير الإنساني، حيث طالب العديد منهم السلطات الإيرانية بمعاقبته كي لا يكرر هذه الحادثة على حد وصفهم.