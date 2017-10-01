"هل أجريت عمليات تجميل في وجهك؟".. عمرو دياب يجيب

نشر حساب عبر فيسبوك مقطع فيديو للقاء تليفزيوني استضافت من خلاله المذيعة المصرية مفيدة شيحة المطرب عمرو دياب، متحدثة معه حول عمليات التجميل.

اللقاء المصور قبل 10 سنوات لبرنامج قديم يحمل اسم "سكوت هنغني"، التقت فيه شيحة بـ"الهضبة" داخل صالة الألعاب الرياضية، وسألته عما إذا كان قد أجريت له عمليات تجميل في أنفه أو وجهه، فأجاب دياب بعفوية "لا أفهم في هذه الأمور، العملية الوحيدة التي أجريت لي كانت إزالة غدة من الرقبة، وتركت أثراً بسيطاً"

وأضاف دياب "حتى ولو سقط شعري فلن أضطر لارتداء باروكة وإنما سأتركه على طبيعته"

وأشار إلى عدم رغبته في إجراء عمليات تجميل على الإطلاق لأنه ليس في حاجة إليها طالما أنه يمارس الرياضة يومياً ويجري لمسافة 4 كيلو مترات صباحاً، مؤكداً أن من يهتم بصحته لا يلجأ لهذه الأمور أبداً.





















اللقاء المنتشر عبر الشبكات الاجتماعية، يأتي رداً على الشائعات التي تشير إلى إجراء دياب لعدة عمليات تجميل ليبدو أكثر شباباً وصحة.









