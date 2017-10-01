هل تذكرون العراقية التي رفضت جائزةً بعد تسليمها مبلغاً ضخماً وجدته في مترو بألمانيا.. مهددة بالترحيل!

تواجه اللاجئة العراقية ليلى.س "16 عاماً" التي وجدت مبلغ 14 ألف يورو في مترو الأنفاق ببرلين، خطر الترحيل من البلاد خلال شهرين.

وكانت ليلى قد عثرت على المبلغ فيما كانت في طريقها للمدرسة بالعاصمة الألمانية برلين، وأخبرت والدتها التي قامت بتسليمه للشرطة، التي شكرت لاحقاً الفتاة على أمانتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية بحسب ما ترجم عنه موقع عكس السير أن بقاءها في مأوى اللاجئين محدد حتى 30 من تشرين الثاني المقبل، فقد تلقت ليلى وعائلتها رفضاً عن طلب اللجوء وهي الآن تعمل على استئناف هذا القرار.

ولا تزال النتيجة غير مؤكدة في الوقت الذي تنتهي مدة وثيقة إيقاف الترحيل المؤقت في نهاية تشرين الثاني القادم.

وتعيش ليلى التي تدرس بحسب ما صرَّحت لصحيفة برلينر مورغن بوست بمدرسة مهنية، لتصبح عاملة اجتماعية- مع عائلتها منذ العام 2016 في مأوى للاجئين في جنوب غربي برلين، بعد أن فرَّت مع أخواتها وأمها من العاصمة العراقية بغداد قبل ذلك، متجهين لألمانيا.

وكانت ليلى ووالدتها قد رفضتا جائزة العثور على المبلغ، التي تحق لهم قانوناً، مضيفة أنهم سيكونون سعداء لو ساعدهم أحد في العثور على شقة للإيجار.

ويحق للشخص الذي يعثر على غرض ثمين، أخذ ٣% من قيمته، وفي حال وُجد في المواصلات العامة تنخفض قيمة الجائزة إلى 1.5%.

وشكرت شرطة برلين "الطالبة" دون أن تسميها على تسليمها المبلغ، على حسابها بموقع تويتر، مشيرة إلى أن "صاحبة المبلغ سعيدة" بذلك.