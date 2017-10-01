شاهد سعودياً يهدي زوجته سيارة هامر.. والنيابة تأمر بالقبض على آخر هدَّد بقتل مؤيِّدي قيادة المرأة

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسعودي يهدي زوجته سيارة هامر على خلفية صدور قرار من العاهل السعودي يسمح بقيادة المرأة للسيارة، فيما أصدرت النيابة العامة السعودية أمراً بالقبض على مغرد وصف كل مؤيد لقرار قيادة المرأة السيارة بالديوث الذي يجب أن يقتل.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، أمراً ملكياً بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من العام المقبل، لتُنهي السعودية بذلك حظراً مفروضاً يعود إلى عقود.

وقال المواطن السعودي في مقطع الفيديو الذي حظي بانتشار واسع أنه أول رجل في المملكة يهدي زوجته سيارة بعد السماح للمرأة بالقيادة، وقدم شكره للعاهل السعودي وولي عهده على هذا القرار.

يأتي ذلك فيما أصدرت النيابة العامة السعودية أمراً بالقبض على مغرد وصف كل مؤيد لقرار قيادة المرأة السيارة بـ«الديوث الذي يجب أن يقتل».

وتوعد مصدر في النيابة العامة برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب دعوات التحريض الذين لا يدركون خطورة ما يقترفونه بحق الآخرين.

وأكد المصدر أن النيابة العامة لديها الإمكانات اللازمة البشرية والتقنية التي تدعم توجهها الجديد نحو حماية المجتمع وحفظ حقوقه.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها لن تسمح لكائن من كان العبث بأمن الوطن والتحريض على الآخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة.

كما شددت على أنها ستقوم بدورها المنوط بها في خدمة المجتمع وحمايته من أيدي العابثين ومثيري الفتنة.