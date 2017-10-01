أردوغان يشتري ملابس حفيدته.. شاهد كيف أصر على دفع ثمن المشتريات: صور

شوهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء تجوله في أحد المولات التجارية، وأثناء جولته اختار أردوغان مجموعة من ملابس الأطفال لحفيدته من ابنته سمية.

#شاهد| الرئيس #أردوغان يشتري ملابس وأحذية لحفيدته الجديدة "جنان آيبوكه" ويصر على دفع ثمن المشتريات pic.twitter.com/gCdxkUg1k9 — قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) September 30, 2017

مقطع الفيديو الذي انتشر عبر الشبكات الاجتماعية، أظهر الرئيس التركي يختار عدداً من قطع ملابس الأطفال المخصصة للبنات حديثات الولادة، وذلك ليهديها إلى حفيدته جنان آيبوكه، بحسب قناة TRT التركية الناطقة بالعربية.































بعد تجول الرئيس التركي في المتجر، أصر أن يدفع قيمة المشتريات بالكامل، رغم دعوة العاملين بالمتجر له بعدم الدفع، إلا أنه دفع الثمن وانتظر باقي المبلغ.

يشار إلى أن المتجر الظاهر في مقطع الفيديو أحد فروع سلسلة محلات بيع مستلزمات الأطفال Ebebek الشهيرة في تركيا، والتي تبتاع منها الأسر متوسطة الدخل.

