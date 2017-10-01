هل من حق المرأة اشتراط قيادة السيارة في عقد الزواج؟.. عضو بهيئة كبار العلماء السعودية يجيب

أحدثت صورة عقد زواج فتاة سعودية انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل حول حق المرأة السعودية في اشتراط قيادة السيارة على الزوج.

وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صورة لعقد زواج فتاة من السعودية، اشترطت في عقد زواجها أن يتم شراء سيارة حديثة لها، وعدم منعها من قيادتها.

صارت قيادة السيارة شرط من شروط الزواج pic.twitter.com/QFmw02UFEO — Butterfly🦋 (@fUMtdnGkA1CVIz3) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للعقد المُوثَّق فيه هذان الشرطان، حيث يأتي ذلك بعد أيام من قرار وصف بالتاريخي سمح فيه للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، أمراً ملكياً بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من العام المقبل، لتُنهي السعودية بذلك حظراً مفروضاً يعود إلى عقود.

وما بين حالة السخرية التي صاحبت انتشار الوثيقة وبين دعوات أطلقتها سيدات أخريات لإضافة مزيد من الاشتراطات إلى عقد الزوج قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المنيع رداً على سؤال لصحيفة عكاظ حول جواز اشتراط المرأة في عقد الزواج على قيادة السيارة بأنه يجوز للمرأة اشتراط كل أمر مباح ويعد الشرط ملزماً للزوج بعد إبرام العقد.

وقال الشيخ إبراهيم الحسني، رئيس المحكمة العامة ببريدة بحسب "العربية" إن شرط قيادة المرأة السيارة مثله مثل شرط المنزل أو إكمال الدراسة أو العمل فهو مثله وينطبق ما ينطبق عليه.

وأضاف الحسني ما دام أنه أفتت هيئة كبار العلماء بجواز قيادة المرأة للسيارة فشرط القيادة من قبل المرأة في العقد شرط صحيح لازم، فإن وافق عليه الزوج لزمه وإن لم يوافق لا يتم العقد.