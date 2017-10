عشية حدث رياضي هام ترامب يخشى عدم احترام اللاعبين للعلم والنشيد الوطني.. القصة لها تفاصيل مثيرة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر عشية سلسلة من مباريات دوري كرة القدم الأميركية إن "من المهم جداً" أن يقف اللاعبون أثناء عزف النشيد الوطني وذلك عقب جدال مستمر بشأن رياضيين وآخرين جثوا على ركبهم احتجاجاً خلال عزف النشيد الوطني.

وقال ترامب "من المهم جداً أن يقف لاعبو دوري كرة القدم الأميركية غداً ودائماً أثناء عزف نشيدنا الوطني". وأضاف "احترموا علمنا وبلدنا".

Very important that NFL players STAND tomorrow, and always, for the playing of our National Anthem. Respect our Flag and our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣٠ سبتمبر، ٢٠١٧