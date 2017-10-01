عشية حدث رياضي هام ترامب يخشى عدم احترام اللاعبين للعلم والنشيد الوطني.. القصة لها تفاصيل مثيرة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر عشية سلسلة من مباريات دوري كرة القدم الأميركية إن "من المهم جداً" أن يقف اللاعبون أثناء عزف النشيد الوطني وذلك عقب جدال مستمر بشأن رياضيين وآخرين جثوا على ركبهم احتجاجاً خلال عزف النشيد الوطني.

وقال ترامب "من المهم جداً أن يقف لاعبو دوري كرة القدم الأميركية غداً ودائماً أثناء عزف نشيدنا الوطني". وأضاف "احترموا علمنا وبلدنا".

Very important that NFL players STAND tomorrow, and always, for the playing of our National Anthem. Respect our Flag and our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣٠ سبتمبر، ٢٠١٧

وبث ترامب فيما بعد على تويتر تسجيلاً مصوراً لمشجعين ولاعبين يقفون أثناء مباراة في دوري هوكي الجليد وكتب "19 ألف شخص يحترمون نشيدنا الوطني". وقال مستخدمون آخرون لتويتر إن التسجيل الذي بثه ترامب تم تصويره قبل عام تقريباً.

وقام بعض اللاعبين الأميركيين من أصل أفريقي بهذه اللفتة الاحتجاجية الرمزية أثناء عزف النشيد الوطني على مدى العام الماضي احتجاجاً على التفاوت العرقي في نظام العدالة الجنائي.

وفتح ترامب نيران تصريحاته على لاعبي كرة القدم الأميركية، مندداً بمن رفض منهم الوقوف باعتدال خلال عزف النشيد الوطني، في إطار حركة الانحناء للاحتجاج على عدم المساواة الاجتماعية، والتي بدأت العام الماضي من قبل لاعب خط الوسط الأميركي كولين كابرنيك، ويقوم بها ذوو البشرة السمراء.

وقال ترامب في تجمُّعٍ نُظِّم مساء الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2017 دعماً لانتخاب السيناتور الجمهوري لوثر سترينج: "ألن تحبوا رؤية أحد هؤلاء المُلَّاك في الاتحاد الوطني لكرة القدم الأميركية وهو يقول: "أخرجوا ابن العاهرة هذا من الملعب حالاً. اخرج! إنَّه مطرود. إنَّه مطرود"، حينما يراه وهو يزدري عَلَمَنا؟".

ويلقى ترامب عقب هذه التصريحات، انتقادات متزايدة، وصلت الأحد 24 سبتمبر/أيلول 2017، إلى حدّ قيام نحو 25 لاعباً من فريقي جاكسونفيل جاغوارز وبالتيمور ريفينز في ملعب ويمبلي بلندن، بالانحناء، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، التي أشارت إلى أن أيَّاً من اللاعبين البيض لم يظهر منحنياً، لكنَّ "الكثير من اللاعبين، والمدربين، وحتى شهيد خان، مالك فريق جاكسونفيل جاغوارز، عقدوا بدلاً من ذلك أيديهم وهم واقفون، إظهاراً للوحدة مع زملائهم من ذوي البشرة السوداء في الفريق ضد ترامب".

ومن لندن قال ستيف بيسشوتي مالك فريق بالتيمور ريفنز متحدثاً عن لاعبي فريقه ومدرِّبيه: "نحن نحترم إبداءهم الاعتراض".

