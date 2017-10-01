توفيراً لنقودك.. نصائح من نجمات عرب وعالميات للمحافظة على جمالك بأقل التكاليف

في بعض الأحيان لا تجد الفتيات المال الكافي لشراء المكياج، وأدوات المحافظة على جمالهن، خاصة مع الارتفاع الباهظ لأسعار مستحضرات التجميل والبشرة.

لذا تلجأ العديد منهن إلى صنع تلك المستحضرات بأنفسهن، باستخدام المواد المتاحة في المنزل، واعتماداً على نصائح خبيرات التجميل، أو نجمات الفن اللواتي رغم قدرتهن على تحمل التكاليف إلا أنهن يفضلن استخدام المواد الطبيعية والاقتصادية في آن واحد، كما تتبع بعض النجمات أسلوب حياة مختلفاً للمحافظة على جمالهن.

ففي المرة القادمة التي لا تستطيعين فيها تحمل شراء مستحضرك المفضل اتبعي نصائح النجمات التي يستعرضها التقرير.

معجون الأسنان للتخلص من البثور السوداء

تتبع عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد طرقاً غريبة وغير مألوفة للمحافظة على بشرتها وجمالها، ومنها استخدام معجون الأسنان للتخلص من البثور.

هو علاج نافع أكثر من الكريمات والأدوية، كما تحرص على تقشير شفتيها بحامض الليمون والسكر، لتحافظ عليهما مشرقتين ناعمتين.

زيت الزيتون لإزالة المكياج









من النصائح التي وجَّهتها جيجي حديد أيضاً ضرورة استخدام زيت الزيتون وفؤائده لترطيب بشرتها وإزالة المكياج، للمحافظة على نضارتها.

وأشارت جيجي أن روتين العناية ببشرتها غير مكلف على الإطلاق، فهي لا تهتم كثيراً بنوعية الكريم المنظف للبشرة، بقدر ما يهمها فاعليته ونتائجه.



الكاتشب لإصلاح الشعر المصبوغ











كشفت النجمة الأميركية سينا ميلير، أنها استخدمت مرة الكاتشب لإصلاح شعرها التالف من الصبغة، الذي تحول إلى اللون الأخضر، فلون الشعر الأشقر المصبوغ يتحول إلى الأخضر عند غسله بماء يحتوي على الكثير من الأملاح.



وينصح في تلك الحالة بوضع الكاتشب الأحمر، فاحتواؤه على الأحماض يسهم بتصحيح اللون.

الاعتماد على الأقنعة الطبيعية

كشفت النجمة أمينة خليل، أن سر محافظتها على جمالها هو الابتعاد عن المواد الكيماوية، والتركيز على الأقنعة الطبيعية، مؤكدة على ضرورة تنظيف الوجه من المكياج وغسله جيداً بالمياه قبل النوم.

وقالت أمينة، إنها لا تستخدم مستحضرات التجميل إلا في أوقات التصوير أو المناسبات الهامة، فالمكياج يضر بالبشرة.

النوم بشكل منتظم وممارسة الرياضة









وجَّهت المذيعة اللبنانية إيميه صياح، نصيحة للفتيات بعدم استخدام أي مستحضرات تجميلية للعناية بالبشرة، مشيرة أن النوم بشكل منتظم هو سر جمال البشرة ونضارتها، وممارسة الرياضة ضرورة للحفاظ على رشاقة الجسم.

شرب المياه باستمرار

أكدت الفنانة الشابة هنا الزاهد، أن السر وراء المحافظة على البشرة ليس باستخدام مستحضرات الترطيب من الماركات العالمية وغيرها، إنما بحلٍّ بسيط بإمكان كل الفتيات اللجوء إليه، وهو شرب المياه بشكل دوري ومستمر، فهو يعمل على المحافظة على البشرة نضرة ونقية.

مسحوق الكتان والقمح للمحافظة على البشرة



كشفت النجمة أسلي تاندوغان الشهيرة بـ"لمياء" في مسلسل "دقات قلب"، أن الروتين الذي تتبعه للمحافظة على نضارة بشرتها هو مسحوق طبيعي بالكامل، والذي يتكون من بذرة الكتان وحبوب القمح وعباد الشمس.



وأضافت أن "الآروما ثيرابي" أو طب الروائح هو الطريقة المثلى للعناية بالبشرة والجسم، وسر جمال المرأة.