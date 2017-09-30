رسالة مثيرة من فضل شاكر لعائلة الحريري

وجَّه المطرب اللبناني المعتزل، فضل شاكر، السبت 30 سبتمبر/أيلول 2017، رسالةً مثيرة إلى عائلة الحريري، بعد الحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاماً.

وكتب فضل شاكر تغريدة على حسابه عبر "تويتر":

وقل لآل الحريري صبراً فإنَّ نوائب الدنيا تدور — فضل شاكر (@fadel_chaker) September 29, 2017

ولم يعرف سبب هذه التغريدة

وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية، قد حكمت الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2017، بالسجن 15 عاماً غيابياً مع الأشغال على فضل شاكر، فيما حُكم على صديقه الشيخ أحمد الأسير بالإعدام.



كما جرَّدته المحكمة من حقوقه المدنية، وقضت بتغريمه 800 ألف ليرة، كما ألزمته بتسليم بندقية حربية، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث عبرا" في صيدا (جنوب لبنان).

وبحسب أوراق القضية فإن الأحداث وقعت بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والقوات اللبنانية عام 2013، وقُتل على إثرها 18 عسكرياً لبنانياً، وأصيب آخرون.