بعد منع أعياد الميلاد والحج لمن هم دون 40 عاماً.. دولة إسلامية تحظر البكاء وارتداء الملابس السوداء على المشيعين للجنائز!

قالت صحيفة التايمز البريطانية، السبت 30 سبتمبر/أيلول 2017، إن السلطات في دولة طاجيكستان، حَظَرت على المُشيِّعين النحيبَ بصوتٍ عالٍ، أو ارتداء الملابس السوداء في الجنازات.

وقالت لجنة الشؤون الدينية، إنَّ هؤلاء المكلومين على مَن ماتوا لا يجب عليهم جذب شعرهم أو لطم وجوههم. ويُحظر أيضاً بموجب القوانين التي تنظم الجنازات في البلد ذي الغالبية المسلمة استئجار مشيِّعين في الجنازات.



وضيَّق رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن، الذي يحكم الدولة السوفيتية السابقة منذ عام 1992، الخِناق على السلوكيات التي يعتبرها نموذجاً للإسلام الأصولي. وقد حَلَقتْ الشرطة لحى عشرات الآلاف من الرجال، ومنعت أي شخص دون سن الأربعين من الحج إلى مكة المكرمة، بحسب الصحيفة البريطانية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، صدرت تعليمات لوسائل الإعلام الحكومية بالإشارة إلى رحمن، 64 عاماً، والذي عمل سابقاً مديراً لإحدى المزارع، بصفته "مؤسس السلام والوحدة الوطنية، وزعيم الأمة"، كلما ذُكِر اسمه على الهواء أو في وسائل الإعلام المطبوعة.

وحُظِرت الاحتفالات بأعياد ميلاد الأشخاص في عام 2007، بعدما قال رحمن إنَّ بعض العائلات كانت تنفق على الحفلات بما يفوق طاقتها. وجرى تغريم رجلٍ أربعة آلاف ساماني طاجيكي، أي ما يعادل 455.5 دولار، بعدما التقى هو وبعض من أصدقائه في حانةٍ بالعاصمة دوشنبة، من أجل تناول المشروبات في عيد ميلاد أحدهم، ونشروا صورهم بالحانة على موقع فيسبوك.