رغم الحصار.. ارتفاع الصادرات القطرية غير النفطية بنحو 35% الشهر الماضي

أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر، السبت 30 سبتمبر/أيلول 2017، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية للبلاد، ارتفع بنحو 35.2%، خلال أغسطس/آب 2017، مقارنة بالشهر السابق، لتصل قيمتها لنحو 492 مليون دولار.



وأشار التقرير إلى أنه مقارنة بنفس الشهر من 2016، فإن الصادرات زادت بنحو 20.3%.



وفي تعليقه على بيانات الصادرات القطرية غير النفطية، خلال أغسطس/آب الماضي، أشاد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام الغرفة بالطفرة الكبيرة التي حدثت في الصادرات غير النفطية.



وثمَّن الشرقي، في ذات الوقت، دور الشركات الوطنية التي استطاعت أن تتجاوز كل العقبات التي حاولت الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، وضعها أمام وصول منتجات بلاده إلى أسواق العالم.



ونوَّه إلى أن البيانات الإحصائية للصادرات القطرية، خلال أغسطس/آب الماضي، تأتي بعد ثلاثة أشهر من حصار الدول الأربع لبلاده، الذي بدأ في الأسبوع الأول من يونيو/حزيران الماضي، والذي كان له بعض الأثر على قيمة الصادرات خلال ذات الشهر.



وأوضح أنه مع الجهود الكبيرة التي بُذلت على كافة المستويات، فإن أثر المقاطعة انحصر فقط على حجم صادرات يونيو/حزيران الماضي، في حين شهدت قيمة صادرات يوليو/تموز، تجاوزاً لتلك الآثار وعودتها إلى معدلاتها التي كانت عليها قبل المقاطعة، أما في أغسطس/آب المنصرم، فشهدت قيمتها طفرة فاقت حتى معظم شهور السنة التي سبقت المقاطعة.



وبحسب التقرير فإن الصادرات القطرية توجهت إلى 58 دولة، خلال أغسطس/آب، مقارنة بـ59 دولة خلال يوليو/تموز الماضي، منها 13 دولة عربية؛ بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، و11 دولة أوروبية؛ بما فيها تركيا، و17 دولة آسيوية عدا الدول العربية، و13 دولة إفريقية عدا الدول العربية، ودولتين من أميركا الشمالية، ودولة واحدة من أميركا الجنوبية، بالإضافة إلى أستراليا.



وكما كان الحال في يوليو/تموز الماضي، حافظت كل من سلطنة عمان وهولندا وتركيا على مراكز الصدارة الثلاثة الأولى في قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية، خلال أغسطس/آب.



حيث جاءت سلطنة عمان في المركز الأول بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي 194 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 45%، من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور.



تلتها مملكة هولندا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها 46.3 مليون دولار، وهو ما يمثل 9.4% من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية، وفي المركز الثالث جاءت تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها 40 مليون دولار بنسبة بلغت 8.1% من إجمالي الصادرات.



وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الثمانية أشهر الأولى من 2017، ما قيمته 3.2 مليار دولار.



يشار أن أهم صادرات قطر غير النفطية تتمثل في الألومنيوم بأشكاله المختلفة (سبائك، قواطع، قوالب وألواح)، وفي المرتبة الثانية جاءت زيوت الغاز، وفي المرتبة الثالثة زيوت الأساس، ثم في المرتبة الرابعة غاز الهيليوم، بالإضافة إلى شبكات وزوايا الحديد وحديد التسليح في المرتبة السادسة.