تذكرون اليوتيوبر المصرية صاحبة فيديوهات "أنف أبو الهول" و"قصة حب سِنِت"؟ تزوَّجت من داعية مشهور

تداول رواد الشبكات الاجتماعية صوراً للداعية المصري معز مسعود، بينما يرتدي بدلة ويقف بجوار اليوتيوبر المصرية بسنت نور الدين، وهي ترتدي فستان زفاف.











الداعيه معز مسعود & المرشده السياحيه علي فيسبوك بسنت نور الدين . pic.twitter.com/OwXt6owa64 — احمد صالحAhmd Saleh (@iAHMEDsalih) September 30, 2017









فيما لم يتسن لموقع "هاف بوست عربي" التأكد من صحة المعلومات المتداولة بعدُ.

وقد نالت بسنت (28 عاماً)، التي تعمل مرشدة سياحية شهرة واسعة على الشبكات الاجتماعية، وتحديداً في شهر مارس/آذار 2017، بعد قيامها بجولات سياحية مصورة في مصر في عدد من الفيديوهات، نشرتها على صفحتها على الشبكات الاجتماعية، جاوزت 2 مليون مشاهدة في أقل من شهر.

















كما قام عدد من القنوات التلفزيونية المصرية باستضافتها للحديث عن تجربتها في مزج عملها كمرشدة سياحية بالتواجد على الشبكات الاجتماعية، وقد تميزت بسنت بنبرتها الهادئة في الحديث عن القصص التاريخية غير المشهورة عبر صفحتها على فيسبوك التي يتابعها 600 ألف شخص، وقناتها على يوتيوب التي يتابعها أكثر من 35 ألف.

























مسعود (39 عاماً) داعية إسلامي، درس الاقتصاد، وتخرج في الجامعة الأميركية في القاهرة عام 2000، وقام بتقديم عدد من البرامج الإسلامية على فضائيات "اقرأ"، و"النهار"، وCBC، والتلفزيون المصري الرسمي، بالإضافة لتقديمه برامج إذاعية.









وقد اعتبرته مجلة The Economist أحد أكثر خمس دعاة مؤثرين في العالم الإسلامي، وذلك في تقريرها الصادر، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011.