شاهد دميتان عملاقتان تجوبان شوارع جنيف.. توقفتا لتناول الحلوى وقيادة سكوتر

تجمَّع حشد كبير في شوارع جنيف، الجمعة 29 سبتمبر/أيلول، لمشاهدة دميتين عملاقتين تجوبان شوارع عاصمة سويسرا.

وشارك عشرات الفنانين في تحريك دمية بارتفاع ثمانية أمتار، تُجسِّد دور جدة عمرها 83 عاماً، وأخرى ارتفاعها ستة أمتار تجسد حفيدتها، البالغة من العمر 5 سنوات.

والدميتان العملاقتان من إبداعات فرقة رويال دو لوكس لمسرح الشارع، وتوقفتا في أماكن مختلفة في جنيف لتناول الحلوى أو قيادة دراجة سكوتر. وسارت فرقة موسيقية خلف الدميتين.

ويحتاج التحضير لهذا العرض بين عامين وثلاثة أعوام، وسوف يستمر حتى الأحد، أول أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت ريجاني، وهي من سكان جنيف، إنها كانت غير متحمسة في البداية لمشاهدة العرض، لكنها انبهرت بالدميتين اللتين تبدوان طبيعيتين.

وأسس جان لوك كوركولت الفرقة عام 1973، وسبق أن قدمت الفرقة الفرنسية عروضاً في عدة مدن حول العالم، من بينها لندن ومونتريال. ويقول كوركولت إن القصة وحركة الدمى تختلف في كل عرض.

ومن المتوقع أن يشاهد نحو مليون شخص العروض، التي تقدم في شوارع جنيف على مدى ثلاثة أيام.