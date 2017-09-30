بعد الحكم بسجن فضل شاكر 15 عاماً.. رامي عياش: "سقط مَن نسي الفضلَ"

شن المغني اللبناني رامي عياش هجوماً على من يعتدون على الجيش اللبناني.

إذ كتب تغريدة على حسابه على تويتر: "من نسي فضل البلد الذي يعيش فيه واعتدى على جيشه وأثبت أنه التنكة المصداية الحقيقية، هو من حكم على نفسه بالسقوط. لشهداء الجيش اللبناني تحية".



من نسي فضل البلد الذي يعيش فيه واعتدى على جيشه واثبت انه التنكة المصداية الحقيقية ،هو من حكم على نفسه بالسقوط.

لشهداء الجيش اللبناني تحية 🌷 — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) September 29, 2017

يأتي ذلك الهجوم بالتزامن مع حكم المحكمة العسكرية اللبنانية، الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2017 وبالسجن 15 عاماً غيابياً مع الأشغال الشاقة للفنان اللبناني المعتزل فضل شاكر، حسب مراسل "الأناضول".

كما جردته المحكمة من حقوقه المدنية، وقضت بتغريمه 800 ألف ليرة كما ألزمته بتسليم بندقية حربية، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث عبرا" في صيدا (جنوب لبنان).

وبحسب أوراق القضية فإن الأحداث وقعت بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والقوات اللبنانية عام 2013، وقُتل على إثرها 18 عسكرياً لبنانياً، وأصيب آخرون.

فيما تشير مجلة "لها"، إلى إقامة شاكر منذ 5 سنوات في أحد أحياء مخيم عين الحلوة في منطقة صيدا، بعدما دخله منتصف عام 2013 إثر تلك الأحداث.