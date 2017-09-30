ياسمين صبري وعدت جمهورها بطلة مختلفة في ختام "الجونة".. ففاجأتهم بلون فستانها

ظهرت الممثلة المصرية ياسمين صبري بفستان أخضر لامع خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى، والذي أُقيم مساء الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2017.

Thank you @yousef_aljasmi 💚 A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Sep 29, 2017 at 4:01pm PDT

الفستان ذو اللون الفاقع هو من تصميم الكويتي الشهير يوسف الجاسمي، وكانت ياسمين وعدت جمهورها به قائلة "انتظروني في حفل الختام"، وذلك عقب الضجة التي أُثيرت حول فستانها الذهبي بحفل الافتتاح الذي نال انتقاداً واسعاً بسبب شكله.

ياسمين علقت على انتقاد الجمهور لشكلها في أول أيام المهرجان من خلال حسابها على إنستغرام، إذ قالت بأن الفستان لم يعجبها هي أيضاً وألقت بالاتهام على الإستيلست الخاصة بها والتي خدعتها على حد قولها وطلبت لها فستاناً آخر غير الذي كانت تريده.