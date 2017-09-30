"مراد علم دار" يثير الجدل في بلدية هولندية بسبب فيلمه الأخير.. نائب مسلم دافع عنه

بعد يوم واحد من بدء عرضه، أثار الفيلم التركي الجديد "وادي الذئاب - وطن" للفنان نجاتي شيشماز الشهير عربياً بشخصية "مراد علم دار"، جدلاً واسعاً داخل المجلس البلدي التابع لبلدية روتوردام الهولندية بعدما قدم نائب عن حزب التجمع المسيحي الديمقراطي الهولندي مقترحاً لمناقشة حظر عرض الفيلم في المدينة.

ووفقاً لصحيفة يني شفق التركية فقد اعتبر مقدم المقترح النائب سيفان دي لانجن، الفيلم التركي الذي يحاكي قصة محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في الخامس عشر من يوليو/تموز 2016، دعاية للرواية الرسمية التركية، محذراً من السماح بعرضه في بلاده لتفادي حدوث صدام بين الأتراك المقيمين في هولندا على حد تعبيره.

وبينما عارض العديد من نواب المجلس البلدي طلب دي لانجن، جاء الرد شديد اللهجة من قبل النائب عن حزب نداء الإسلامي نور الدين الوالي الذي سخر من المقترح مطالباً أعضاء المجلس بمناقشة قضايا أخرى عوضاً عن هدر الوقت في مناقشة أمر قال أنه يراه عادياً جداً.

وأكد الوالي أن أحداث الفيلم التركي لا تختلف كثيراً عن قصص مسلسلات الإثارة الأميركية التي تتناول حروب الجيش الأميركي، مضيفاً أن مناقشة الأمر مضيعة للوقت فقط. وشارك بعض نواب المجلس النائب نور الدين الوالي رأيه مؤكدين أن المجلس البلدي ليس المكان المناسب لمناقشة الأمر.









ومن المنتظر أن يُعرض الفيلم الذي حقق إعلانه الأول أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، في 9 صالات عرض هولندية خلال الأيام المقبلة، حيث تعيش جالية تركية كبيرة في مدن هولندية مختلفة. ويحاكي سيناريو الفيلم أبرز أحداث محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي وعارضها الشعب التركي بعد دعوة رئيسه رجب طيب أردوغان للنزول إلى الشوارع.

وبالتزامن مع عرضه داخل تركيا تم عرض الفيلم داخل صالات عرض ألمانية بحضور عدد كبير من أبناء الجالية التركية. وكان طلب تقدمت به الشركة المنتجة لمسلسل "وادي الذئاب" والتي يملكها شيشماز، لتسجيل مسلسل جديد يحمل اسم "وادي الذئاب - الانقلاب"، قبل محاولة الانقلاب الفعلية بأسابيع قليلة قد تسبب في اتهام طاقم العمل بمساندة جماعة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

وما إن أعلن عن براءة طاقم المسلسل وبطله شيشماز، حتى صور الأخير فيلمه الحالي "وادي الذئاب وطن"، والذي قال إنه رسالة للعالم تهدف لعرض تضحيات الشعب التركي ضد الانقلابين على حد تعبيره.

ويعد فيلم شيشماز الجديد امتداداً لسلسة أفلام صورها سابقاً وحملت نفس الاسم كان أبرزها "وادي الذئاب - فلسطين" و "وادي الذئاب - العراق". وحقق المسلسل ذاته نجاحاً غير مسبوق داخل تركيا وخارجها، حيث تمت ترجمة حلقاته ودبلجتها للغات عديدة من بينها العربية.