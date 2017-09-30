ارتفاع عدد سكان مصر إلى أكثر من 104 ملايين نسمة.. 9 ملايين منهم في الخارج

قال مسؤول إن عدد سكان مصر زاد على 104 ملايين نسمة يعيش أكثر من تسعة ملايين منهم في الخارج.

وقال أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في اجتماع يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي إن عدد المصريين في الداخل بلغ في 18 أبريل/نيسان هذا العام 94 مليوناً و798827 نسمة وإن عدد المصريين المقيمين في الخارج بلغ تسعة ملايين و470674 نسمة ومن ثم فإن إجمالي العدد 104 ملايين و269501 نسمة.

ولفت إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عشرة من بين الدول الأكثر سكاناً على مستوى العالم، موضحا أن القاهرة (العاصمة) أكبر محافظات مصر سكانا بـ9.5 ملايين نسمة.

وعن عدد المنشآت بالبلاد، ذكر الجندي، أن هناك 16.2 مليون مبنى، بزيادة 14 مليون مبنى خلال الثلاثين عاما الماضية.

وكشف الجندى عن وجود 6.4 ملايين منشآة اقتصادية بزيادة 5.4 ملايين منشأة خلال 30 سنة الماضية.

وأوضح أن نحو 65.4% من المصريين يستخدمون الهواتف المحمولة (الجوال).

وخلال كلمة لها بالمؤتمر، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن أول تعداد للسكان بمصر أجري عام 1897 حيث يعتبر أقدم تعداد على مستوى العالم.

وأوضحت أن تعداد 2017 هو الأول إلكترونيا فى مصر بعد سنوات من التعداد الورقي التقليدي، وتم عبر "التابلت" والخرائط الرقمية واستهلك شهرين من العمل الميداني بدلا من عامين كانت ستخصص لو تم اعتماد النظام الورقي.

ووفق بيانات رسمية سابقة، فالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، هو أول تعداد إلكتروني كامل، وتم تنفيذه في الفترة من يناير/ كانون ثان الماضي، إلى يوليو/ تموز الماضي، والتعداد الحالي هو الرابع عشر في تأريخ التعدادات السكانية ويجرى كل 10 سنوات، وآخر تعداد أجرى كان منذ 11 سنة بلغ 72.9 مليون نسمة.