الخارجية الأميركية تموّل تطبيقاً ذكياً يساعد المهاجرين على التنقُّل بأمان.. خصائصه ستبهرك

أعلنت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2017 أن تطبيقاً للهواتف الذكية صمم لمساعدة المهاجرين في التنقل بأمان بين الدول، يجري اختباره في أميركا الوسطى والمكسيك اعتباراً من هذا الأسبوع قبل إطلاقه بشكل أوسع في أماكن أخرى من العالم.

ويقدم التطبيق "مايغرانت آب" معلومات بالإنكليزية والإسبانية والفرنسية حول السلامة والصحة والإيواء وهيئات المساعدة.

ويأتي إطلاق التطبيق وسط قيود جديدة فرضتها الولايات المتحدة على المهاجرين الذين لا يحملون أوراقاً شرعية، وإلغائها برامج خففت شروط دخول وإقامة بعض المهاجرين.

وينصب معظم التركيز الأميركي على المكسيكيين ومواطني دول أميركا الوسطى الذين يمثلون أكبر عدد من المهاجرين من دون أوراق شرعية دخلوا أميركا.

وتعد أميركا الوسطى ممراً رئيساً لمهاجرين آخرين من أميركا اللاتينية -- خصوصاً الفنزويليين حالياً -- ومن دول في قارات أخرى يسعون للمجيء إلى الولايات المتحدة.

وشددت وكالة الهجرة الدولية التي تعرف أيضاً بالمنظمة الدولية للهجرة على أن التطبيق الجديد ليس أداة لمساعدة المهاجرين على التحايل على الضوابط الحكومية الخاصة بالهجرة.

وقال رئيس المنظمة في كوستاريكا رولاند دي ويلد إن التطبيق يقدم "معلومات واضحة وموثوقة عن خياراتهم القانونية" مما يقلل من احتمالات اختيارهم ممرات عبور أكثر خطورة وغير منتظمة، غالباً مع تعرضهم للاستغلال والاحتيال.

وقام مكتبه بتطوير التطبيق بتمويل من وزارة الخارجية الأميركية.

وأوضح أن الممر خلال أميركا الوسطى والمكسيك "هو أكبر ممر للهجرة في العالم" مضيفاً أنه من المنطقي توفير المعلومات للمهاجرين على منصة للهواتف النقالة بما أن معظمهم يعتمد على الهواتف خلال الرحلة.

وستبقى المعلومات حول المهاجرين الذين يستخدمون التطبيق سرية.