نجحوا في أن يكونوا من مشاهير العالم لكنهم فشلوا في الانتحار.. الأميرة ديانا وأوبرا وينفري ضمن القائمة

حياة مشاهير العالم ليست دائماً هادئة وسعيدة كما قد يتصور بعضنا، فبجانب مشاكل الشهرة، هم أناس لهم مشاكلهم الخاصة مثل أي شخص، ما قد يدفعهم أحياناً إلى التفكير في الانتحار والتخلص من تلك الحياة وضغوطها.



في هذا التقرير أشهر محاولات "الانتحار الفاشلة" لمشاهير العالم.

1- ألتون جون









الحزن والاكتئاب دفع جون إلى الانتحار وهو شاب، عام 1972، بعد فسخ خطبته من ليندا وودرو.

جون أدخل رأسه في موقد الغاز في شقته، وكاد أن يموت بسبب كمية الغاز السام الذي استنشقه، لولا أن صديقه الشاعر بيرني تاوبين، أنقذه. هذا المنقذ ألف معه أغنية "أحدهم أنقذ حياتي منتصف الليل" والتي صدرت عام 1975، ونالت إعجاب مستمعيه.

2- أوبرا وينفري









في عام 1981، حاولت أوبرا وينفري الانتحار، بعد أن اكتشفت أن الرجل الذي تحبه متزوج ولديه أطفال.

هذا الأمر أصابها بالذهول والحزن وجعلها تقود سيارتها بطريقة متهورة والاصطدام بشجرة من أجل التخلص من حياتها، وقد أصبح ذلك الحادث مجرد ذكرى لها فيما بعد.

3- هالي بيري









اعترفت نجمة هوليوود الحائزة على جائزة الأوسكار، هالي بيري، عام 2007، أنها حاولت الانتحار بعد فشل زواجها من نجم كرة البيسبول ديفيد جاستيس.

بيري حاولت استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون الصادر من السيارة، وقبل الاختناق شاهدت صورة والدتها أمامها، شعرت أنها أنانية لتفكيرها بتلك الطريقة، وقررت أن تعيش، وقد تعلمت من تلك التجربة أن لا تقدم على الانتحار مرة أخرى.

4- أوين ويلسون









نجم الكوميديا الأميركي ويلسون، بعد انفصاله عن الممثلة كيت هيدسون، أقدم على الانتحار، عام 2007، وذلك من خلال محاولة شق معصمه، ولكنه نقل إلى المستشفى وتلقى العلاج اللازم طبياً ونفسياً.

5- درو باريمور









عرفت الشهرة طريقها لها مبكراً، وذلك عندما بدأت العمل في مجال الإعلانات وهي في عُمر 11 شهراً فقط.

توالت بعد ذلك الأعمال التي دفعتها أكثر نحو الشهرة، ما دفعها للانتحار بشق معصمها، عام 1989، وهي ذات 14 عاماً، ولقد تم إنقاذها، ثم إيداعها أحد مصحات العلاج النفسي، لتعود للحياة من جديد.

6- بريتني سبيرز









نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز، أقدمت على الانتحار، عام 2006، وذلك للتخلص من المشاكل النفسية التي تعرضت لها بعد ولادة طفلها الثاني جايدين، وقرب انهيار زواجها من كيفين فيدرلاين.

ووفقاً لرسالة وجدتها إحدى صديقاتها في المنزل، وجد مكتوباً فيها: "ربما يكون من الأفضل لو كنت ميتة".

7- الأميرة ديانا









كشفت تسجيلات حديثة، عن محاولة انتحار الأميرة ديانا أثناء حملها في ابنها الأمير ويليام، وذلك بسبب عودة العلاقة مرة أخرى بين الأمير تشارلز وكاميلا باركر.

وقد قالت في التسجيلات: "عندما كنت في الشهر الرابع في ويليام ألقيت بنفسي من الدرج في محاولة لجذب اهتمام زوجي (تشارلز)، للاستماع لي، كنت قد أخبرت تشارلز إني شعرت باليأس، قال أنني كنت أبكي بكاء مزيفاً ولن استمع، أنتِ تفعلين ذلك دائماً".

8- إمينيم









في عام 1996، حاول مطرب الراب إمينيم الانتحار، بعد أن تركته صديقته كيم سكوت، وفقده حضانة ابنته هايلي، وذلك بتناول جرعة زائدة من عقار تيلينول.

وعن تلك المحاولة يقول في إحدى أغانيه: "حاولت الانتحار مرة واحدة وسأحاول مرة أخرى".

9- ليندسي لوهان









حاولت النجمة الأميركية المثيرة للجدل، ليندسي لوهان، عام 2007، الانتحار، للتخلص من الضغوط النفسية التي تتعرض لها، وذلك من خلال قطع شرايين يديها، وعندما حاول أحد أصدقائها منعها، صرخت فيه وذهبت إلى الحمام؛ قائلة: "أنا أريد أن أموت وحدي".