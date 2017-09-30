إصدار: ar

شرطية تفاجئ متصفِّحي الإنترنت بصورٍ لها وهي ترضعُ ابنةَ متَّهمة "صور"

تم النشر: تم التحديث:
ASSYN
social

استطاعت شرطية صينية أن تجذب اهتمام الكثيرين حول العالم بعد أن قامت بتصرف إنساني جعلها تحظى باحترام الجميع.

الشرطية صينية فاجأت متصفحي الإنترنت، بصورة لها وهي ترضع طفلة جائعة خارج قاعة المحكمة.

وتظهر الصورة حساً إنسانياً عالياً عند الشرطية لينا هاو، حينما تولت مسؤولية إرضاع طفلة جائعة عمرها 4 أشهر، في الوقت الذي كانت والدتها تخضع للمحاكمة، شمال الصين، في شانشي بحسب صحيفة "تليغراف" البريطانية.

assyn

عندما بدأت الطفلة في البكاء حصلت الشرطية على إذن من والدتها لتقوم بإرضاعها.

assyn

وقالت الضابط لينا أنها أمٌّ جديدة وكانت تستشعر القلق الذي كانت عليه والدة الطفلة الباكية، وأن كل ما فكرت به حينها هو العمل على راحة الطفلة مشيرة إلى أن أي شرطية كانت ستفعل ما قامت به إذا كانت في مكانها.

وكانت أم الطفلة واحدةً من بين 34 شخصاً حوكموا لصلاتهم بحملة وهمية لجمع "التبرعات"، بعد اعترافها بأنها "مذنبة".

 

التعليقات