ختام مهرجان الجونة: "مجاملة" ساويرس بفوز "فوتوكوبي".. "الشيخ جاكسون" يخسر.. وصعود للأفلام غير العربية

أسدل الستار مساء الجمعة 29 سبتمبر/سبتمبر 2017 على مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى التي انطلقت يوم 22 سبتمبر/أيلول.

أقيم حفل ختام المهرجان في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وبدأت السجادة الحمراء قبلها بساعتين، حيث توافد عدد كبير من نجوم السينما المصرية والعربية وبعض النجوم العالميين وعلى رأسهم الممثل الأميركي فورست ويتكر، والمخرج الأميركي أوليفر ستون، والمغنية فانيسا ويليامز، والممثل التركي خالد راغنش نجم مسلسل "حريم السلطان".



تكريم فورست ويتكر في ختام الدورة الأولي لمهرجان الجونة السينمائيhttps://t.co/BvpoTSkK1Z pic.twitter.com/MBeioUOLM7 — مدونة عجيب نت (@3athb_elkalam) September 30, 2017

كما حضر الكثير من النجوم المصريين والعرب مثل يسرا، ومحمود حميدة، وعزت أبو عوف، ونيللي كريم، وبشرى، وعمرو يوسف، وكنده علوش، وأحمد الفيشاوي، وزياد دويري، وهنا شيحة وغيرهم.

بعد ذلك بدأ حفل توزيع الختام والإعلان على الأفلام الفائزة والتي كان بعضها مثيراً للجدل، حيث جاءت النتائج كالتالي:

المسابقة الرسمية: فوتو كوبي يثير الجدل و"أم مخيفة" يفوز بالجائزة الكبرى

مع الإعلان عن جوائز المسابقة كان هناك الكثير من الجدل، إذ حصل الفيلم الجورجي scary mother على الجائزة الكبرى بالمهرجان وهي "نجمة الجونة الذهبية" متفوقاً على عدد من الأفلام المميزة التي نافسته، وتتضمن الجائزة شهادة تقدير وجائزة مادية بمبلغ 50 ألف دولار أميركي.



فيلم «الأم المخيفة» ينال نجمة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى https://t.co/wVJwZOb4ou — ALAYAM - الأيام (@ALAYAM) September 30, 2017

واستمر نجاح الفيلم اللبناني "القضية 23" وحصد جائزة الجونة الفضية، وتتضمن شهادة تقدير بالإضافة إلى 25 ألف دولار، وذهبت نجمة الجونة البرونزية إلى الفيلم الروسي Arrhythmia، وتتضمن شهادة تقدير، و15 ألف دولار.

وأثار الفيلم المصري "فوتوكوبي" الجدل بحصوله على جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل، والتي تتضمن شهادة تقدير و20 ألف دولار، إذ تفوق على فيلمي "الشيخ جاكسون" و"القضية 23" وهما فيلمان أفضل منه بشهادة النقاد خلال فترة المهرجان، وأثار فوزه جدلاً كبيراً واتهاماً للجنة التحكيم بـ"مجاملة" الفنان محمود حميدة.

وظهر على وجه المخرج اللبناني زياد دويري علامات الامتعاض عند الإعلان عن الجائزة، وأبدى ضيقه بعد الحفل من عدم حصول فيلمه على الجائزة، خاصة وأن فيلم "فوتوكوبي" لم ينل إعجاب الجمهور عند عرضه.

وانتقد البعض المط والتطويل في أحداثه وأنه كان يصلح أن يكون فيلماً قصيراً وليس طويلاً، نظراً لأن أحداثه "فارغة من أي مضمون"، والقصة لا تحتمل هذا الكم الكبير من المشاهد.



#مهرجان_الجونه_السينمايي

احلي حجات فمهرجان الجونه دي ولا ايه.😍 pic.twitter.com/pyl1vfC6Oa — Kamal Ibrahim (@k_hegazeey) September 30, 2017

بالإضافة إلى أن البعض ذهب إلى أنه تمت مجاملة مؤلف الفيلم، لأنه أحد اكتشافات مسابقات ساويرس في التأليف، وما زاد من حدة الهجوم على لجنة التحكيم أن الفيلم الثالث المنافس على الجائزة هو "الشيخ جاكسون" الممثل لمصر في مسابقة الأوسكار والذي نال انتقادات كبيرة، لذلك كان فوز "فوتوكوبي" مفاجئاً.

وعلى مستوى التمثيل ذهبت جائزة أفضل ممثل إلى جيمينز كاتشو، بطل الفيلم Zama، وهو فيلم إنتاج مشترك بين الأرجنتين والبرازيل وست دول أخرى، كما ذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى نادية كوندا بطلة فيلم "وليلى".



المغربية "نادية كوندة" أفضل ممثلة بمهرجان الجونة السينمائي - https://t.co/ORoUd6Nu8i pic.twitter.com/i2Z1uJfr7b — بوابة كواليس (@kawalissegate) September 30, 2017

الأفلام الوثائقية الطويلة: "لست عبداً لك" الأول

بعد الإعلان عن جوائز المسابقة الأهم أُعلنت جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، إذ أعلنت لجنة التحكيم عن جوائز المسابقة، وحصد جائزة نجمة الجونة الذهبية عن هذه المسابقة فيلم "لست عبداً لك"، وهو فيلم إنتاج مشترك بين أميركا، فرنسا، بلجيكا وسويسرا، وتتضمن الجائزة شهادة تقدير و30 ألف دولار.

ثم حصد الفيلم الإسباني "بارود ومجد" جائزة نجمة الجونة الفضية، وتتضمن الجائزة شهادة تقدير و15 ألف دولار، وذهبت جائزة نجمة الجونة البرونزية إلى فيلم "السيدة فانج" وهو إنتاج مشترك بين فرنسا، ألمانيا والصين، وتتضمن الجائزة شهادة تقدير و7500 دولار.

وحصد الفيلم المصري القصير "لدي صورة" جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل، وتتضمن الجائزة شهادة تقدير و10 آلاف دولار، ومنحت شركة "منتور آربيا" جائزتها التي خصصتها ضمن نفس الفئة من المسابقة للفيلم اللبناني الوثائقي "سفرة"، والجائزة عبارة عن 10 آلاف دولار.

الأفلام القصيرة: "عنب الذنب" الأفضل

وبعدها أعلنت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة عن جوائز المسابقة، إذ فاز بجائزة نجمة الجونة الذهبية الفيلم الهولندي "عنب الذنب"، وتتضمن الجائزة شهادة تقدير و15 ألف دولار.

وذهبت جائزة نجمة الجونة الفضية إلى الفيلم الروسي "لالاي بالالاي"، وتتضمن الجائزة شهادة تقدير و7500 دولار، وحصل فيلم "ماما بوبو" على جائزة نجمة الجونة البرونزية، وتتضمن شهادة تقدير و4 آلاف دولار.

وحصد الفيلم المصري "القفشة" جائزة نجمة الجونة الذهبية كأفضل فيلم عربي من بين الأفلام العربية المشاركة في المسابقة، وتتضمن الجائزة شهادة تقدير و5 آلاف دولار، بينما حصد الفيلم العراقي "مصور بغداد" جائزة فيلم فاكتوري، وقيمتها 5 آلاف دولار.



كما حصد الفيلم اللبناني الوثائقي الطويل "سفرة" جائزة أخرى، وهي جائزة "من أجل الإنسانية" التي يمنحها الجمهور لأحد الأفلام، وتتضمن الجائزة درع نجمة الجونة وشهادة تقدير وألفي دولار.