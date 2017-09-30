هل أينع رأس وزير التعليم وحان قطافه؟.. كيف شجع محمد بن سلمان تصفية الحسابات بين السعوديين؟

تنشغل الصحافة السعودية وكذلك السعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي، في الخلاف الحاد الحاصل بين وزير التعليم أحمد العيسى من جهة، والكاتب ورئيس تحرير صحيفة "الوطن" سابقاً قينان الغامدي من جهة ثانية.

وتحولت أبرز الصحف السعودية إلى ساحة لتصفية حسابات الشخصين أمام جمهور القراء، وكالا لأنفسهما اتهامات وشنا هجوماً على بعضهما لم يخل من الشتائم حيناً، ومن التشكيك "في الوطنية" حيناً آخر.

وبدا أن كلا الشخصين حاولا إظهار تناغمهما مع الليبرالية التي يسعى محمد بن سلمان ولي العهد إلى تطبيقها في السعودية، والتي ظهرت نتائجها مؤخراً، بإصدار قرار ملكي يسمح لأول مرة بتاريخ السعودية للمرأة بقيادة السيارات، وسبق ذلك توسيع مشاركة المرأة وانخراطها في سوق العمل، والسماح للنساء بالمرة الأولى في حضور العيد الوطني للمملكة في أماكن يتواجد فيها الرجال.

بداية تصاعد هذا الخلاف بين الرجلين السعوديين جاء بعدما نشر الغامدي مقالاً له في صحيفة "الوطن" السعودية يوم الثلاثاء الفائت 26 سبتمبر/أيلول 2017 بعنوان: "التعليم لا عزم ولا حزم: وط المناقع وحل"، وهاجم فيه الكاتب وزير التعليم واتهمه بأنه من "الصحويين القدماء المحبين للصحوة"، ملمحاً إلى علاقة الوزير بالإخوان، وأكد أنه يفتقد لكاريزما قيادة الوزارة، ولا يعلم ما يجري في المدارس والجامعات.

كما هاجمه على الأخطاء التي شهدتها مناهج التدريس في المملكة، لا سيما الخطأ الأخير البارز الذي ظهر في كتاب الدراسات الاجتماعية للمستوى الأول الثانوي، واحتوى على صورة للملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز، تظهر إلى جانبه الشخصية الخيالية يودا، وهو أحد أبرز الأبطال في سلسلة أفلام "حرب النجوم".

ودفع هذا الخطأ بوزير التعليم إلى إقالة وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية محمد بن عطية الحارثي.

ردُ عنيف

هذا الهجوم استدعى رداً من وزير التعليم العيسى، وكتب مقالاً نشرته صحيفة "الحياة" السعودية، اليوم السبت 30 سبتمبر/أيلول 2017 بعنوان: "على رسلك أخي قينان"، وانتقد فيه العيسى ما قاله قينان واصفاً مقالة الكاتب السعودي بقوله: "مقالة تفوح منها رائحة النذالة والخسة وأقصى ما تصل إليه النفس البشرية من انحطاط (...)".

ورفض العيسى اتهام قينان له بأنه من "الصحويين القدماء"، واصفاً عقل الكاتب السعودي بـ"المريض". وحاول في مقاله إظهار ليبراليته بالحديث عما فعله خلال إدارته لإحدى الجامعات السعوديات، وقال أنه "أول من نظم برنامجاً للتدريب الدولي شاركت فيه الطالبات كالطلاب سواء بسواء، وكانت من أكثر الجامعات اهتماماً بالمسرح الجامعي وبالنشاطات الثقافية والمعارض الفنية، وأنه أول من شكل فريقاً لكرة القدم".

كما قال العيسى أن ابنته كانت من أولئك النسوة اللاتي تحدين حظر قيادة المرأة السيارة في العام 2014، وقادت سيارتها في شوارع الرياض، وأوقفتها الشرطة وقادتها إلى المركز، واضطررت إلى زيارة المركز وتوقيع تعهد بعدم تكرار المحاولة.

ووجه كلامه إلى الكاتب قينان قائلاً: "فلا تزايد علينا بليبرالية مزعومة، وأنت تعسكر في مقاهي الشيشة، وتتبطح أمام شاشات التلفاز".

ماذا قال مغردون؟

هذا الخلاف الظاهر انعكس على تغريدات السعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتصدر اليوم السبت هاشتاغ #العيسي_يهاجم_قينان قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في المملكة.

وفيما أعرب سعوديون عن رفضهم إظهار الخلاف بشكل واضح على الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، انتقد كثيرون تصريحات الوزير لا سيما فيما يتعلق بحديثه عن ابنته وقيادتها للسيارة في وقت كانت المملكة تحظر على النساء القيام بهذا الفعل.

ولم تخل تغريدات سعوديين من دعوات إلى إقالة وزير التعليم، على خلفية الأخطاء الأخيرة في المناهج.

وكانت التغريدة الأبرز للكاتب عبد الرحمن الراشد الذي علق على كلام الوزير بسخرية قائلاً: "معاليه عنده أسنان"، ورد مغردون على تغريدته بسخرية أيضاً، وأشار بعضهم إلى أن موعد إقالة الوزير قد اقترب.

معاليه عنده أسنان 😁https://t.co/P7FKOTYRa2 — عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) September 29, 2017

وعلق الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي على الخلاف الحاصل بين الوزير العيسى والكاتب قينان بقوله: قلت قبل ساعات أن تشجيع التشاتم بالإعلام ومن قبل #خلايا_سوداء سيشيع بيننا سوء القول، ها هو وزير التربية يستخدم ذات الخطاب #العيسى_يهاجم_قينان".

قلت قبل ساعات ان تشجيع التشاتم بالإعلام ومن قبل #خلايا_سوداء سيشيع بيننا سوء القول ،هاهو وزير التربية يستخدم ذات الخطاب #العيسى_يهاجم_قينان https://t.co/OcveoLJUK2 — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 29, 2017

#العيسي_يهاجم_قينان



هل تؤيد اعفاء العيسى من التعليم وتعيين توفيق الربيعه حق الصحة خلفآ له حيث أن مابهالوزارات شخص يعرف يشتغل وهو ساكت غيره — سلطان السهلي 🇸🇦 (@s1s2_) September 30, 2017

#العيسي_يهاجم_قينان

يسلم عليك يودا يا العيسى ويقولك أنت وقينان بضاعة خايسه ماتسون ريال وخل عنك البربره وجعل حيلكم بينكم ياليبرالية 😷 pic.twitter.com/YpaBH4de0n — كادي🌬 (@coketa1140447) September 30, 2017

أنا ليبرالي وأبنتي قادت السيارة وأنت بمقاهي الشيشةو«تتبطح»أمام شاشةالتلفاز!

هل يعقل ان يقولهارأس الهرم في تربية أولادنا!#العيسى_يهاجم_قينان pic.twitter.com/cvwBJxEy4U — خليفه الهاملي (@k55557) September 30, 2017

يشار إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة لتحقيق مزيد من الانفتاح في المملكة، أثارت جدلاً وانقساماً داخل المجتمع السعودي، خصوصاً قرار الملك سلمان بالسماح للمرأة بقيادة السيارات، ولقي القرار، الذي وُصف بالتاريخي، ترحيباً محلياً دولياً واسعاً، كما ثمنت هيئة كبار العلماء قرار الملك، الذي "يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية".

وفي تعليقه على ما تشهده السعودية من تغيرات والسماح للمرأة بقيادة السيارات، قال سايمون هندرسون وهو أشهر باحث عالمي متخصص بالشأن الخليجي إن القرار الجديد من شأنه أن يُفضي إلى تآكل الهيكل الاجتماعي التقليدي السعودي.