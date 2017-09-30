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عشرات القتلى في إدلب بسوريا خلال ساعات.. قصف جوي يدمر أحياءً سكنية ومدنيون يُدفنون تحت الركام

 |  الأناضول
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Ammar Abdullah / Reuters

قُتل 40 مدنياً سورياً، مساء الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2017، في غارات على بلدة "أرمناز"، بريف إدلب الشمالي (شمال غرب سوريا).

وأدى القصف إلى تدمير أكثر من 30 منزلاً في الحي السكني الذي استهدفه القصف، وذكرت وكالة الأناضول أن فرق الدفاع المدني لا تزال تعمل على انتشال الجثث ورفع الأنقاض.

وقال ناشطون سوريون إن الطائرات التي نفذت الغارات روسية، ونشروا مقاطع فيديو وصور لإسعاف المصابين، وانتشال أطفال من تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وفي غارات مشابهة، في وقت سابق أمس الجمعة، قتل 28 مدنياً، بمناطق مختلفة من المدينة.

ويبلغ بذلك مجموع قتلى الغارات المتواصلة على محافظة إدلب وريف حلب الغربي، منذ 11 يوماً، إلى 140 مدنياً.

 

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