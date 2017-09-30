ترغب في الشراء Online لكنك تخشى من فقدان بيانات حسابك؟ إليك نصائح للتسوق الآمن عبر الإنترنت

التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا، إذ يسهم في توفير المجهود البدني، ويساعد في التغلب على صعوبة التنقل، كما تتوافر به العروض المتعددة والسلع متفاوتة الأسعار.

ولكن يقلق بعض الأفراد من حصول الأشخاص الخاطئين على تفاصيل بطاقاتهم الائتمانية، أو عدم حصولهم على المنتج بالمواصفات المطلوبة. لذا، نقدم لك هذه النصائح.

اشترِ من المواقع التي تتمتع بسمعة طيبة

يمكنك عمل بحث صغير عن الموقع المراد الشراء منه، بأن تسأل أصدقاءك، أو تبحث عن آراء عملاء آخرين تعاملوا مع الشركة نفسها.

هناك العديد من الشركات ذات السمعة الجيدة تسمح للعملاء بتقييم خدماتها على الموقع نفسه.

إذا لم تكن تتعامل مع متاجر شهيرة ومعروفة عالمياً، تأكَّد من معرفتك تفاصيل مهمة عنها، كالاسم والعنوان ورقم الهاتف والعنوان البريدي وموقع الشركة الرئيسي.

ابحث عن التفاصيل المهمة









عليك أن تسأل عن تكاليف الشحن والتوصيل، وإذا ما كنت ستتسلم الفاتورة قبل أو بعد التسليم.

حاول أيضاً أن تعرف إذا ما كانت هناك إمكانية لإرجاع الشحنة إذا لم توافق متطلباتك، ومن الذي سيتحمل تكاليف الإرجاع.

ابحث أيضاً إذا ما كان المنتج يأتي مع ضمان ضد عيوب التصنيع وغيرها من التفاصيل.

تأكد من بياناتك

قبل إرسال معلوماتك إلى الموقع الذي ستشتري منه تأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة مشترياتك وتفاصيل بطاقتك الائتمانية.

لا تعطِ أبداً تفاصيل وبيانات أرقام بطاقتك الائتمانية عبر البريد الإلكتروني، أو عبر غرف المحادثة.

احرص على استعمال بطاقة ائتمانية واحدة فقط للشراء عبر الإنترنت حتى يسهل عليك اكتشاف أي محاولة لاستعمال بطاقتك.

احتفظ بنسخة من أمر الشراء أو رسالة البريد الإلكتروني، الذي تؤكد فيه الشركة على عملية الشراء.

قم بطباعته أو أخذ صورة منه Screen Shot واحتفظ بنسخة منه كدليل إثبات. هذا الأمر ضروري في حالة كان لديك تساؤلات عن بضاعتك المشتراة، أو عندما تحتاج إلى استبدالها.

تجنب الشراء باستخدام الأجهزة والشبكات العمومية غير المؤمنة، لأنه يسهل على المخترقين الوصول إلى المعلومات.

استخدام المواقع الوسيطة لشراء الأمن









هناك عدة مواقع توفر لك الشراء الآمن، يمكن أن تعمل كوسيط بين موقع الشراء والبنك الخاص بك، بحيث لا يتم عرض معلومات البطاقة على الموقع الذي تريد الشراء منه.

وتعد هذه أفضل طريقة آمنة، ومثال لهذه المواقع موقع PayPal وCASHU.

اقرأ شروط البيع بدقة

وبخاصة شروط التوصيل وشروط الاسترجاع، وعليك الاطلاع على خانة الأسئلة التي يتكرر استعمالها (FAQs)، والتي لا بد من أن تراجعها إذا كان لديك أي تساؤل أو مشكلة.

استعمل موقعاً مؤمناً (Secure Website)

إذ يحافظ على بياناتك وأرقام بطاقتك الائتمانية التي ستستعملها في الشراء، وبالتالي لا يمكن لأحد الاطلاع عليها أو سرقة معلوماتها.

ويمكنك تحديد ما إذا كان الموقع الذي تريد الشراء منه موقعاً مؤمناً أم لا، عندما ترى علامة قفل معدني صغير تظهر أمامك في أسفل الشاشة في الموقع الذي ستشتري منه.

والموقع المؤمن عادة ما يبدأ بأحرف https بدلاً من أحرف http، حيث يشير حرف (s) إلى موقع مؤمن (Secure).

لا تستخدم موقع تسوق إلكتروني لا يحتوي على أيقونة SSL (طبقة المقابس الآمنة)، وغالباً يظهر في شريط الحالة أو الجزء السفلي بحسب نوع متصفح الويب المستخدم.

احذر من البريد الإلكتروني الخادع

وهو بريد إلكتروني مصمم ليكون جزءاً من خدعة الحصول على المعلومات الشخصية، مثل كلمات المرور وتفاصيل بطاقة الائتمان.

إن الشركات المشروعة لن تقوم أبداً بإرسال بريد إلكتروني لك مع وصلة تطلب تفاصيل تسجيل الدخول، وكلمة السر.

الروابط المرسلة من البريد الإلكتروني قد تكون مصحوبة بفيروسات، يمكن أن تأخذ معلومات أو التحكم في جهازك أو بطاقة الائتمان الخاصة بك.