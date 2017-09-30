عمرها 20 عاماً وشاهد فيديوهاتها 20 مليوناً.. مغربيات حقَّقن شهرةً بمئات الآلاف على إنستغرام ويوتيوب

اتَّخذ الشباب من الشبكات الاجتماعية مدخلاً إلى عالم الشهرة، وأصبحت هوايتهم المفضلة باباً لجمع عشرات الآلاف حولهم.

عدد من الفتيات بمنطقة المغرب العربي جذبن بفضل ما ينشرنه من صورٍ وفيديوهات على صفحاتهن الشخصية على فيسبوك وإنستغرام وسناب شات ويوتيوب- ملايين لمتابعتهن.

سنتعرف في هذا التقرير على أشهر نجمات الشبكات الاجتماعية في تونس والمغرب، وما المجالات التي جعلتهن بتلك الشهرة والمتابعة الكبيرة.

1- إحسان بنعلوش









هي واحدة من أكثر المدوِّنات المغربيات شهرةً على إنستغرام ويوتيوب، فبالرغم من صغر سنها (20 سنة) إلا أنها تمكَّنت من خطف الأضواء وتحقيق نسب مشاهدة ومتابعة عالية، بفضل ما تنشره من فيديوهات وصور تهتم بأزياء المحجبات والعناية بالبشرة.

تضم صفحتها على إنستغرام أكثر من 700 ألف متابع، أما قناتها على يوتيوب فيتابعها أكثر من 400 ألف، فيما تخطى إجمالي المشاهدات للفيديوهات التي تنشرها الـ20 مليوناً.

2- ريم السعيدي

@etro totale look for #etrofashionshow #mfw #milanofashionweek A post shared by Rym Saidi Breidy (@rymsaidi) on Sep 22, 2017 at 5:36am PDT

تمكنت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي من تحقيق شهرة واسعة على الشبكات الاجتماعية، بعد مشاركتها في النسخة العربية من برنامج "رقص النجوم"، وزواجها من الإعلامي اللبناني وسام البريدي.

تنشر ريم على صفحتها على إنستغرام التي يتابعها 550 ألفاً صوراً وفيديوهات قصيرة، تخص حياتها اليومية وعروض الأزياء التي تقدمها، كما أنها مولعة بالتفاعل المباشر مع معجبيها، وذلك عن طريق البث الحي.

3- روعة









إن كنتِ حائرةً في كيفية تنسيق قطع الأزياء والألوان والماكياج الذي يناسبك، فعليك متابعة حساب الشابة المغربية روعة على إنستغرام، والانضمام إلى أكثر من 450 ألف متابع لها.

كما أنها تمتلك حساباً على يوتيوب يتابعه أكثر من 300 ألف شخص، وشاهد فيديوهاتها ما يقرب من الـ20 مليوناً.

4- سونيا بن عمار

Don't be a bummer babe A post shared by Sonia (@itsnotsonia) on Sep 21, 2017 at 7:05pm PDT

لمع نجم عارضة الأزياء التونسية الفرنسية سونيا بن عمار، ذات الثمانية عشر عاماً، بعد ارتباط اسمها بالابن الأكبر لديفيد بيكهام بروكلين.

ويُتابع سونيا على إنستغرام 450 ألفاً، وعادة ما تنشر صوراً وفيديوهات تخص حياتها اليومية وعروض الأزياء التي تقدمها.

وقد ساعدتها شهرتها الواسعة على الانضمام إلى عدد من دور الأزياء العالمية، مثل Dolce & Gabbana، كما ظهرت على غلاف مجلة فوغ للأزياء والموضة.

5- زينب العوني

Had a lot of fun @ #youtube day A post shared by Zeineb Laouni (@zeibeauty) on Sep 23, 2017 at 11:35am PDT

نجحت الإعلامية والمدونة المغربية في لفت الأنظار على الشبكات الاجتماعية، خاصة إنستغرام ويوتيوب، بفضل ما تقدمه من فيديوهات عالية الجودة، تهتم عادة بالموضة والأزياء والعناية بالبشرة والأظافر والشعر.

ما مكَّنها من أن تصبح سفيرة يوتيوب في المغرب سنة 2016. وتحظى زينب بمتابعة أكثر من 300 ألف على إنستغرام، و125 ألفاً على يوتيوب، فيما شوهدت فيديوهاتها أكثر من 6 ملايين مرة.

6- أسماء العمراني

Can't wait for the @cosmetistaexpo from 14th to the 17th , I have a lot of surprises for you lovely people ❤️ Let me know by comment if you are interested to meet me there 😍😍😍 A post shared by Asmaeamrani (@asmaeamraniofficiel) on Sep 26, 2017 at 5:29am PDT

اختيار وتنسيق الألوان والإطلالات من اختصاص المدونة المغربية أسماء العمراني، لذلك يتابعها أكثر من 252 ألف شخص على حسابها على إنستغرام.

7- عفاف جنيفان

لا يختلف اثنان على جمال وذوق أيقونة الموضة التونسية عفاف جنيفان، التي نجحت بعد مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في النسخة العربية من برنامج Project Runway في خطف الأضواء والعودة إلى الساحة العربية، بعد سنوات طويلة قضتها في دور الأزياء العالمية.

ويُتابع عفاف على إنستغرام أكثر من 130 ألف متابع، تخصهم يومياً ببعض الصور والفيديوهات المتعلقة برحلاتها وعروض الأزياء العالمية.

8- حبيبة الغريبي

Happy Women's day to all Tunisian women #proud #tunisianwomen 🇹🇳❤️🌹 #loveyou A post shared by Habiba Ghribi (@habibaghribi) on Aug 13, 2017 at 7:48am PDT

هي عداءة تونسية، وبطلة من أبطال الألعاب الأولمبية، لكن حسابها على إنستغرام الذي يضم 120 ألف متابع يعكس مدى اهتمامها بعالم الموضة والجمال والأناقة، ما جعلها تحظى بمتابعة كبيرة من محبي هذا المجال.

9- ياسمينة ألفي

Happy in Marrakech 🍋🌼Wishing you a wonderful weekend A post shared by Yasmina Olfi (@fashionmintea) on Sep 23, 2017 at 9:03am PDT

تتميز المغربية ياسمينة بإطلالاتها الأنيقة التي تناسب السهرات والمناسبات، وكذلك الحياة اليومية. وهي تحظى بمتابعة 100 ألف حساب على إنستغرام.

10- كنزة فوراتي

My heart bleeds for one of my favorite places on Earth, Mexico 💔💔💔🇲🇽🇲🇽🇲🇽 #fuerzamexico . The link in bio is for a fund that provides relief to survivors of the 2 recent earthquakes in the form of emergency supplies like food, water, and medicine in addition to longer-term recovery assistance to help residents recover and rebuild. A post shared by Kenza Fourati كنزة الفراتي (@kenzafourati) on Sep 20, 2017 at 6:50pm PDT

برز اسم عارضة الأزياء التونسية كنزة فوراتي على الشبكات الاجتماعية، خاصة إنستغرام، بعد ظهورها شبه عارية على غلاف إحدى المجلات التونسية.

وقد تمكنت من خلال حسابها على إنستغرام الذي يضم أكثر من 90 ألف متابع من خطف الأضواء، بفضل ما تنشره من صور وفيديوهات تخص الأزياء والموضة، وحياتها اليومية مع زوجها الإعلامي المصري الأميركي أيمن محيي.