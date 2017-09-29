أميركا تعلن موقفها من الاستفتاء في كردستان

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2017 أن بلاده "لا تعترف" بالاستفتاء "الأحادي" لاستقلال كردستان العراق وتدعو جميع الأطراف إلى "الحوار" وضبط النفس.

وأضاف أن "التصويت والنتائج يفتقران إلى الشرعية ونواصل دعمنا عراقاً موحداً اتحادياً ديمقراطياً ومزدهراً". وتابع أن واشنطن "تدعو جميع الأطراف، بما فيها جيران العراق، إلى رفض أي خطوة أحادية وأي استخدام للعنف".

كما أعرب تيلرسون عن "القلق أيضاً حيال العواقب السلبية المحتملة لهذه الخطوة الأحادية".

وقال "نحض السلطات الكردية العراقية على احترام الدور الدستوري للحكومة المركزية، كما نحض الحكومة المركزية على عدم التهديد أو حتى التلميح إلى احتمال استخدام القوة".

وطالب جميع الجهات الفاعلة بـ"التركيز على محاربة" تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت مسبقاً الاستفتاء الذي جرى الإثنين محذرة من أنه قد يخاطر بزعزعة الاستقرار في المنطقة.