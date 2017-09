واشنطن بوست: لهذه الأسباب لن تقدم السعوديات على شراء سيارات جديدة رغم السماح لهن بالقيادة

اعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية الخميس 29 سبتمبر/أيلول 2017، أن الأمر الملكي الذي أصدره الملك قبل أيام والذي يسمح للنساء بقيادة السيارات، لن يدفع الكثير من السيدات لشراء سيارات جديدة، كونهن يمتلكن بالأصل سيارات وإنما ما سيتغير هو أنهن سيقدن بدلاً من السائق الأجنبي.

وأضافت الصحيفة الأميركية، أن صانعي السيارات يرون في هذا الحدث فرصة لزيادة المبيعات في السعودية عندما يدخل المرسوم الملكي حيز التنفيذ في يونيو 2018. ولكن من المرجح أن تكون أي مكاسب تدريجية بسبب مزيج من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، فالنساء اللائي بحاجة إلى التجول لديهن بالفعل سيارات يقودها سائقون. وكثير من النساء لم يقدن السيارات منذ سنوات، وهذا يعني أن الموجة القادمة من المشترين يمكن أن تكون من الشابات.

وكان هاشتاغ #ما_السيارة_التي_تحلمين_بقيادتها؟ قد حقق تفاعلاً كبيراً إذا أعاد التغريد عليه أكثر من 22 ألف شخص يوم الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2017.

وبحسب الصحيفة الأميركية، تبادلت بعض المستخدمات صوراً لسيارات الدفع الرباعي الفاخرة ماتي السوداء. وشاركت أخريات صوراً للسيارات الوردية الزاهية. في حين شارك عدد قليل من النساء صوراً لسيارات مرصعة ببلورات متلألئة.

وسارعت شركتا السيارات فورد وفولكس فاغن إلى إطلاق إعلانات على موقع تويتر لتهنئة النساء السعوديات بالحصول على الحق في القيادة. كانت المملكة السعودية البلد الوحيد في العالم الذي لا يزال يحظر القيادة على النساء.

وعرضت شركة السيارات الأميركية فورد إعلاناً يُظهِر فقط عيون امرأة في مرآة الرؤية الخلفية مع عبارة: "مرحباً بكن في مقعد السائق".

وأظهر إعلان شركة السيارات الألمانية فولكس فاغن اثنين من الأيدي على عجلة القيادة وزينة الحناء على الأصابع مع كلمة: "طريقي".

أما شركة نيسان، فغرَّدَت على موقع تويتر لتُبارك للمرأة السعودية، مع صورةٍ للوحة سيارة عليها عبارة: "بنت - 2018".

ونشرت شركة جاغوار تغريدةً تقول فيها: "الطريق أصبح لكِ".

