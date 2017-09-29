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إليسا تغشُّ في حفل بتركمانستان! حاولت مجاملة أهل البلد فورَّطت نفسها

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أثارت الفنانة اللبنانية إليسا استغراب الكثيرين، خلال الحفل الذي أحيته يوم أمس الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2017 في ختام الدورة الخامسة للألعاب الآسيوية للصالات، في مدينة عشق آباد بتركمانستان.


.. اتز اوكة نسيت الكلام بتصير بأحسن العائلات #اليسا #يحيى_جان #yehia_gan

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وتداول عددٌ كبير من مستخدمي الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو لإليسا على المسرح وهي تحيي الشعب التركماني بلغته. وكانت المغنية كتبت بعض الكلمات على يدها، بسبب عدم إجادتها للّغة، مما عرضها للسخرية من طرف البعض.

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وتستعد إليسا خلال الفترة المقبلة، لجولة فنية في القارة الأوروبية، على أن تبدأها بالحفل الذي ستحييه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، على مسرح قصر المؤتمرات في العاصمة الفرنسية باريس، ويليه حفل آخر في الـ 24 من الشهر نفسه في أستوكهولم في السويد.

 

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