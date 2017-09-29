لأول مرة "ديو غنائي" بين تامر حسني والشاب خالد.. وهذه قصته

بعد عدة أشهر من أول ديو غنائي له مع إليسا، أعلن المغني تامر حسني أنه يحضر لديو غنائي مع النجم الجزائري الشاب خالد، باسم "وإنت معايا"، والذي من المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة.

ويعد هذا التعاون هو الأول بين النجم المصري وزميله الجزائري.

ونشر حسني صورة تجمعه بملك الراي عبر حسابه على "إنستغرام" وعلق عليها قائلاً "بنحضر حاجه فعلا فيها مجهود كبير.. دعواتكم".، قبل أن يرد عليه الشاب خالد بصورة تجمعهما معاً، إضافة للمخرج سعيد الماروق، معلقاً "قريبا".

بنحضر حاجه فعلاً فيها مجهود كبير دعواتكم @chebkhaledofficial A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on Sep 25, 2017 at 1:31am PDT

SOON ... @chebkhaledofficial @tamerhosny @saidelmarouk A post shared by Khaled (@chebkhaledofficial) on Sep 25, 2017 at 12:39am PDT



هذه الصور دفعت الجمهور للترقب من أجل معرفة جديد الثنائي، وهو ما كشف عنه تامر حسني في لقاء مع برنامج "ET بالعربي"، مؤكداً أن هذا اللقاء هو الأول الذي يجمعه بالشاب خالد، من خلال أغنية عن الحب تحمل اسم "وإنت معايا".

وأوضح تامر أنه من تولى كتابة الكلمات وتلحينها، حتى إنه هو من كتب الجزء الجزائري الذي سيغنيه الشاب خالد، وذلك بعدما بحث عبر الإنترنت عن كلمات جزائرية مناسبة للحن الذي قام بوضعه، مؤكداً أنه كان يتوقع أن يجري الشاب خالد بعض التعديلات، إلا أن المفاجأة تمثلت في إعجاب الشاب خالد بما كتبه #تامر_حسني قائلاً له "أنت عملت كل حاجه تمام".، بحسب موقع العربية نت.

وتوقع تامر حسني أن يحدث الديو نجاحاً كبيراً، وأن تتم الاستعانة بها في حفلات الزفاف والمناسبات، خاصة أنها أغنية مبهجة، معتبراً أن الهدف من ورائها هو عودة حالة الحب والسلام مرة أخرى بين الشعبين المصري والجزائري، بعدما تسببت كرة القدم في بعض الأزمات خلال السنوات الماضية، كما أن الأغنية سيتم تصويرها بين مصر والجزائر.



وفي أبريل/نيسان الماضي، نشرت المغنية اللبنانية إليسا صورتها مع تامر حسني، من كواليس تسجيل "ديو غنائي" يجمعهما للمرة الأولى، تم طرحه في عيد الفطر الماضي "تصبح على خير".

الأغنية من كلمات الشاعر محمد جمعة، وألحان أحمد محيي، وتوزيع يحيى يوسف، فيما يخرج الفيلم محمد سامي، وهو من تأليفه أيضاً، ويشارك في بطولته نور اللبنانية، ودرة التونسية، والمصرية مي عمر، ومواطنها محمود البزاوي.

وقد جرى تسجيل جزء من الأغنية في أستوديو "فايف" بالقاهرة، أما الجزء الآخر فجرى تسجيله في أستوديو "ناصر الأسعد" بمدينة بيروت، بعد عدة اجتماعات اتفق فيها حسني وإليسا على تفاصيل العمل المشترك.