السعودية.. صاحب فيديو حرق سيارات النساء في قبضة الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة 29 سبتمبر/ أيلول 2017، القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يهدّد النساء اللاتي يقدن السيارات، بحرق مركباتهن.

يأتي هذا الإعلان، بعد 3 أيام من إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وقالت وزارة الداخلية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن "شرطة المنطقة الشرقية تقبض على المتهم بتهديد النساء اللاتي يسُقن المركبات، وتحيله للنيابة العامة".

ونقلت جريدة "الرياض عن المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أنه بعد صدور توجيه، بإلقاء القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، وهو يهدّد النساء اللاتي يقدن السيارات، بحرق مركباتهن، تمّ التوصل إلى الشاب وإلقاء القبض عليه.

كلي أمل بالأمير سعود بن نايف بأن يتصدى لهذا المراهق الذي يمارس التهديد بالعنف ضد نساءالوطن

هذا خطر@emara_sharqia #مراهق_يهدد_النساء_بالعنف pic.twitter.com/2QbDhizlbG — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) September 28, 2017

وأشار إلى أن المقبوض عليه مواطنٌ عشريني، وأُحيل إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.

ومساء الثلاثاء الماضي، أصدر العاهل السعودي أمراً يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءاً من يونيو/حزيران القادم و"وفق الضوابط الشرعية".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الملك أصدر أمراً بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من الوزارات سترفع توصياتها خلال 30 يوماً، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.

وبهذا القرار، ينتهي وضع السعودية باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.