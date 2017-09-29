إصدار: ar

"بابا أبوس رجليك طالعني".. مقطع مؤثِّر لطفلة سورية تناشد والدها إخراجها من تحت الركام

تم النشر: تم التحديث:
EEE
Social media

تداول رواد الشبكات الاجتماعية الجمعة 29 سبتمبر/ أيلول 2017، مقطعاً قاسياً يظهر طفلة سورية تحت الأنقاض وتطلب من والدها أن يخرجها من تحت الركام، فيما تظهر علامات الذهول على والدها الذي يناشد المحيطين به إنقاذ ابنته.

وبحسب الفيديو الذي أظهر ركاماً ومباني مهدمة، فإن الطفلة التي يشار لها في الفيديو باسم علاء، تناشد والدها "أبوس رجليك يا بابا، وهي تبكي في محاولة لإنقاذها فيما يبكي والدها بسبب عجزه عن تلبية طلب ابنته.

ولم يعرف في أي مدينة سورية وقعت هذه الحادثة، كما لم يظهر توقيت تصوير هذا المقطع.

وتتعرض مدن سورية تابعة للقوات المعارضة لقصف من طيران نظام بشار الأسد وحلفائه الروس، لإعادة السيطرة عليها بعدما استحوذت عليها فصائل تريد إسقاط النظام السوري.

ومنذ 6 سنوات، وتدور حرب طاحنة في سوريا، بين قوات النظام السوري المدعوم من إيران وروسيا، ومليشيات شيعية، وبين فصائل المعارضة السورية المدعومة من دول خليجية.

 

التعليقات