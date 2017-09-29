"بابا أبوس رجليك طالعني".. مقطع مؤثِّر لطفلة سورية تناشد والدها إخراجها من تحت الركام

تداول رواد الشبكات الاجتماعية الجمعة 29 سبتمبر/ أيلول 2017، مقطعاً قاسياً يظهر طفلة سورية تحت الأنقاض وتطلب من والدها أن يخرجها من تحت الركام، فيما تظهر علامات الذهول على والدها الذي يناشد المحيطين به إنقاذ ابنته.

وبحسب الفيديو الذي أظهر ركاماً ومباني مهدمة، فإن الطفلة التي يشار لها في الفيديو باسم علاء، تناشد والدها "أبوس رجليك يا بابا، وهي تبكي في محاولة لإنقاذها فيما يبكي والدها بسبب عجزه عن تلبية طلب ابنته.

بابا .. أبوس رجليك طالعني .. يا عجزنا يا قهرنا .. pic.twitter.com/Y4d20pCB9m — موسى العمر (@MousaAlomar) September 29, 2017

ولم يعرف في أي مدينة سورية وقعت هذه الحادثة، كما لم يظهر توقيت تصوير هذا المقطع.

وتتعرض مدن سورية تابعة للقوات المعارضة لقصف من طيران نظام بشار الأسد وحلفائه الروس، لإعادة السيطرة عليها بعدما استحوذت عليها فصائل تريد إسقاط النظام السوري.

ومنذ 6 سنوات، وتدور حرب طاحنة في سوريا، بين قوات النظام السوري المدعوم من إيران وروسيا، ومليشيات شيعية، وبين فصائل المعارضة السورية المدعومة من دول خليجية.