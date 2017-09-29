عمرو دياب يدفع 200 ألف دولار.. وأحلام 96 ألفاً.. كم ينفق مشاهير العرب على تعليم أبنائهم؟

هل فكرتم مرة كم تبلغ مصاريف مدارس أبناء الفنانين العرب، ربما لديكم الفضول لتعرفوا كم ينفق الممثلون والمغنون على تعليم أبنائهم.

وبحسب برنامج ET بالعربي المذاع على قناة MBC فإن الفنانة الإماراتيه أحلام تدفع 16 ألف دولار للفصل الدراسي الواحد لكل ابن من أبنائها البالغ عددهم 3 فاهد وفاطمة ولولوة.









فيما يدفع الفنان عمرو دياب والذي يعيش أبناؤه في لندن، مبلغ 50 ألف دولار لمدرسة كل واحد منهم سنوياً.









ويعيش أبناء عمرو دياب الثلاثة، عبدالله وكنزي وجنا مع والدتهم زينة عاشور بالعاصمة البريطانية لندن.

أما أصالة والتي يدرس طفلاها التوأمان آدم وعلي (6 سنوات) بمدينة القاهرة فتدفع ما يقرب من 95 ألف جنيه سنوياً على الروضة، أي ما يعادل تقريباً 5 آلاف دولار.









المغنية المصرية شيرين قامت بتسجيل طفلتيها هناء ومريم بالمدرسة البريطانية بالقاهرة، والتي تصل مصاريفها إلى 162 ألف جنيه سنوياً، أي ما يعادل 9 آلاف دولار بالسنة.









ويدفع الممثل أحمد حلمي وزوجته منى زكي ما يقرب من 85 ألف جنيه مصري أي ما يقرب من 5 آلاف دولار، كمصاريف لمدرسة ابنتيهما ليلي التي تبلغ من العمر 13 عاماً.