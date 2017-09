أُصيبت بالثعلبة وكادت تصلع.. العارضة الروسية صاحبة الشعر الأطول تعطي نصائح للعناية بالشعر

Очередной полезный пост🌹жмите два раза на экран, приятно, когда ценят твои старания❤️ О влиянии иммуномодуляторов на волосы🌡 Так уж повелось, что врачи в России чуть ли не при каждом простудном заболевании назначают иммуномодулирующие препараты, словно это витаминки😬я против того, чтобы лишний раз вмешиваться в сложную работу иммунной системы и хочу вам рассказать, как данные препараты могут сказаться на состоянии волосах( не берём случаи, когда применение данных препаратов необходимо). Речь пойдёт об интерфероне. Именно он вырабатывается нашим организмом в период тяжёлых заболеваний, где температура поднимается выше 38 градусов. Спустя 3 месяца после выздоровления начинается выпадение волос и у многих начинается паника😊 Спокойно, в данном случае ничего не надо делать. Еще через три месяца волосы восстановятся сами. Именно этот удивительный феномен послужил поводом к изобретению всевозможных народных средств. Чего только не втирали в кожу головы наши бабушки-репейное масло, тертый лук, чеснок, яйца, коньяк, водку... Волосы восстанавливались сами, а народная молва приписала снадобьям чудодейственную силу. Лечение интерфероном также может вызывать выпадение волос и изменять их структуру на всём теле. Цвет волос может стать тусклым, кудрявые волосы могут распрямиться, и наоборот. Важно помнить, что эти проблемы с волосами являются временными, волосы вновь отрастают после окончания лечения. А некоторые пациенты замечали, что их вновь отросшие волосы выглядели лучше, чем до лечения. Да и вообще лично я рекомендую по пустяковым случаям не начинать применение антибиотиков, противовирусных и тд, дайте возможность организму самому бороться с недугом. Крутой фотограф @andreibazanov Не менее восхитительный мейк @makeup_fedorova_spb

