أُصيبت بالثعلبة وكادت تصلع.. العارضة الروسية صاحبة الشعر الأطول تعطي نصائح للعناية بالشعر

فقدان الشعر بشكل يومي هو أمر عادي، لكن في بعض الحالات يتعلق الأمر بمرض. وهو الوضع بالنسبة للعارضة الروسية آناستازيا سيدوروفا، والتي كانت تعاني من مرض Alopecia خلال سن الـ18، وهو الثعلبة، الذي يصيب بصيلات الشعر ولكن لا يؤدي إلى موتها ويظهر بشكل مفاجئ.
Очередной полезный пост🌹жмите два раза на экран, приятно, когда ценят твои старания❤️ О влиянии иммуномодуляторов на волосы🌡 Так уж повелось, что врачи в России чуть ли не при каждом простудном заболевании назначают иммуномодулирующие препараты, словно это витаминки😬я против того, чтобы лишний раз вмешиваться в сложную работу иммунной системы и хочу вам рассказать, как данные препараты могут сказаться на состоянии волосах( не берём случаи, когда применение данных препаратов необходимо). Речь пойдёт об интерфероне. Именно он вырабатывается нашим организмом в период тяжёлых заболеваний, где температура поднимается выше 38 градусов. Спустя 3 месяца после выздоровления начинается выпадение волос и у многих начинается паника😊 Спокойно, в данном случае ничего не надо делать. Еще через три месяца волосы восстановятся сами. Именно этот удивительный феномен послужил поводом к изобретению всевозможных народных средств. Чего только не втирали в кожу головы наши бабушки-репейное масло, тертый лук, чеснок, яйца, коньяк, водку... Волосы восстанавливались сами, а народная молва приписала снадобьям чудодейственную силу. Лечение интерфероном также может вызывать выпадение волос и изменять их структуру на всём теле. Цвет волос может стать тусклым, кудрявые волосы могут распрямиться, и наоборот. Важно помнить, что эти проблемы с волосами являются временными, волосы вновь отрастают после окончания лечения. А некоторые пациенты замечали, что их вновь отросшие волосы выглядели лучше, чем до лечения. Да и вообще лично я рекомендую по пустяковым случаям не начинать применение антибиотиков, противовирусных и тд, дайте возможность организму самому бороться с недугом. Крутой фотограф @andreibazanov Не менее восхитительный мейк @makeup_fedorova_spb
وتمكنت العارضة (23 سنة)، من التخلص من المرض بعد عملية بسيطة، لتشتهر بشعرها الطويل الناري اللون.
Антиандрогены в стимуляторах для роста волос. Пост важный, читать всем! - К 50 годам каждая вторая женщина сталкивается с андрогенетической алопецией. Это когда генетически фолликул чувствителен к гормону-дегидротестостерону и этот гормон становится токсичным для фолликула. Волос в фолликуле истончается, теряет пигмент, волосы редеют. Следовательно необходимо, чтобы в состав стимулятора для роста волос входили антиадрогены и активные стимуляторы - Вот компоненты с доказанной эффективностью, ищите их в составе стимуляторов для роста волос: 🔹Экстракт карликовой пальмы-уменьшает влияние андрогенов на фолликул 🔹Экстракт зеленого чая Увлажнявшие компоненты 🔹Соль цинка пирролидон-карбоновой кислоты Активные стимуляторы: 🔹Ниацинамид-усиливает циркуляцию крови. Это обычный эсвицин. Но эсвицин не содержит в себе антиадрргены, поэтому должен идти в комплексе. 🔹Соль натрия пирролидон-карбоновой кислоты 🔹Креатин- повышает энергетический обмен в клетках 🔹Глюкозил гесперидин-стимулирует кровообращение, повышает приток питательных веществ. Средства наносятся на кожу головы! Используете ли вы какие-либо стимулирующие средства? Девочки, стимуляторы, которые используются при алопеция, подбирается исключительно индивидуально, Неужели вам Все равно что наносить? Если бы средство было универсальное, то трихолога бы в принципе А ещё все идите смотрите сторис, я рассказала почему миноксидил не работает всю жизнь
وتعطي العارضة، التي يتابعها 296 ألف شخص على إنستغرام، نصائح للعناية بالشعر عبر فيديوهات تنشرها.
Почему, когда подходит время отъезда из Петербурга, наступает такая грусть?Магия города такая? Любовь к этому пришла не сразу, я долго не могла привыкнуть к климату, но теперь даже не обращаю внимания(нет😐) на частые дожди и постоянный ветер. Петербург гораздо меньше Москвы и это огромный плюс! Этот город знаю лучше, чем Москву, здесь можно пешком обойти самые значимые достопримечательности. А еще раньше говорила «Питер» и не понимала, почему это раздражает некоторых местных жителей, но прошло время и меня почему-то это тоже стало бесить😂 Почему уезжаю? Потому что жила здесь временно, два года, может придет время и все вам расскажу Куда еду? Домой, в Москву! Никого это эт город не оставит равнодушным, скажите ведь?)
إذ تعلم الحسناء الروسية متابعيها طريقة تنشيف الشعر، فتنصح باستخدام المنشفة لتجفيف 60%، وترك الباقي حتى يجف في الهواء الطلق.
Как усилить эффект от любой маски? Друзья, хотите подробный фото-обзор глубоко очищающих шампуней?вы знаете, что нужно делать😁 Инстаграм опять что-то мудрит и я оказывается не у всех в ленте 😬Жмите два раза на экран, чтобы видео отобразилось у всех ! Итак, маска 1️⃣При использовании маски необходимо хорошо "открыть" чешуйки волоса. Для этих целей используют глубоко очищающий шампунь; 2️⃣ Не наносите маску на мокрые волосы, суть заключается в том, чтобы нанести её на влажные волосы. Не трите волосы полотенцем, а бережно промокните, как это показано на видео. 3️⃣Используйте свою любимую маску. Нанесите средство сначала на ладони, а потом уже на волосы. Нанесите маску начиная от середины волос, избегая нанесения на корни. В особо повреждённые участки втираете маску большим и указательным пальцем (см. видео). 4️⃣Расчешите волосы расческой с редкими зубьями для лучшего распределения маски 5️⃣Наденьте целлофановую шапочку для душа и прогрейте волосы феном в течение 3-5 минут 6️⃣Выдерживайте маску от 5 до 15 минут. Опытным путём нужно подобрать свое время. Если волосы сильно повреждённые, то держите 10 – 15 минут, а если волосы тонкие, лишены объема, то время выдержки минимальное(может утяжелить волосы) 7️⃣Смойте маску водой После данной процедуры я не на нашу никакой флюид - это утяжелит мои волосы. Отталкивайтесь от состояния ваших волос😊 Данную процедуру не рекомендовано использовать часто, лично я так делаю один раз в две недели(все зависит от типа волос и их состояния). #маска_sid
وقالت آنستازيا، التي جعلت من مجال العناية بالشعر اهتماماً أساسياً لها، بعد شفائها من المرض، إن قص الشعر بشكل مستمر ليس مفيداً له.
Многие проблемы волос появляются из-за простых ошибок в уходе за ними. Друзья, ваш лайк важен для меня, не забудьте его поставить!)К примеру, если передержать краску, не использовать термозащиту при выпрямлении или завивке, часто сушить горячим феном, можно вызвать не только ухудшение внешнего вида шевелюры, но и потерю объема. Конечно, к облысению это не приведет, но навредить волосам намного проще, чем кажется. Какие встречаются ошибки в уходе за жирными волосами? 🔹самая частая ошибка - ограничение кратности мытья головы. Существует очередной миф, который говорит о том, что чем чаще голову моешь, тем больше она пачкается.🤦♀️это не так. Количество и активность сальных желез на голове очень велики, и от редкого/частого мытья ни их количество, ни активность не изменятся. Секреция сала зависит от гормонов - стимулируют ее мужские гормоны андрогены, и их влияние уменьшается только с возрастом (после 60 лет). Частое мытье рекомендуется с эстетической целью и для предотвращения воспаления кожи головы. 🔹Вторая ошибка - отсутствие кондиционера в уходе за волосами. даже жирные волосы после мытья требуют применения кондиционеров и бальзамов. Дело в том, что после мытья волос шампунем на волосе остается щелочная отрицательная реакция, которую нужно нейтрализовать. Для этого и нужен кондиционер. Но если у вас очень короткая стрижка, то рекомендую вместо бальзама использовать несмываемую сыворотку, чтобы не утяжелить волосы. 🔹Ошибка три - игнорирование использования тоников для кожи головы. После мытья применяйте антисеборейные лосьоны, тоники для кожи головы.Они уменьшают выделение сала, борются с себореей, что очень важно, ведь тоник не смывается с кожи головы. В составе тоников ищите салициловую кислоту, комплекс фруктовых кислот 🔹Ошибка четыре - окрашивание волос не запрещено. Красящий состав (перекись водорода, аммиак) обладают подсушивающим действием для кожи головы Как вы ухаживаете за своими волосами?