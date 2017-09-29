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المرة الثالثة بالحجاب.. ديانا حداد تلتقط صور سيلفي بثوب الصلاة

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تداول رواد الشبكات الاجتماعية صوراً للمغنية اللبنانية الحاملة للجنسية الإماراتية ديانا حداد وهي ترتدي الحجاب.



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إذ أظهرتها الصور التي نقلوها من حسابها على سناب شات حداد وهي تلتقط صورة سيلفي في مرآة أمامها بينما ترتدي زي الصلاة.





وتنوعت ردود الفعل بين معجب بتلك الإطلالة، وبين منتقد لظهورها بثوب الصلاة وأن ذلك الأمر خاص بعلاقتها بربها وحدها وليس عليها إعلانه للجميع، خاصة مع طلبها منهم تأدية صلاة الفجر.

يذكر أن حداد نشرت صورتها بالحجاب في يوليو/تموز 2017، وذلك أثناء زيارتها مكة لأداء العمرة، كما نشرت صورة أخرى بالحجاب أُخذت داخل أحد مساجد تركيا في أغسطس/آب 2015.





 

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