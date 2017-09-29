المرة الثالثة بالحجاب.. ديانا حداد تلتقط صور سيلفي بثوب الصلاة

تداول رواد الشبكات الاجتماعية صوراً للمغنية اللبنانية الحاملة للجنسية الإماراتية ديانا حداد وهي ترتدي الحجاب.









إذ أظهرتها الصور التي نقلوها من حسابها على سناب شات حداد وهي تلتقط صورة سيلفي في مرآة أمامها بينما ترتدي زي الصلاة.



@DianaHaddadاحفظها يا الله من كل شعور يخلق عبوساً لملامحها أو يؤلم قلبها،اللهم اسعدها وادخل الفرح بقلبها#جمعة_طيبة🌹 pic.twitter.com/BsKqFMAgSq — نور ديانا حداد🌹🇩🇿 (@noor_diana505) September 29, 2017



يارب

اجعلها في كنفك عزيزة شامخة

قوية صامدة

غنية سالمة

سعيدة هانئة

واكرمها فى هذه الساعة المباركة

صحة عامره

ورفعة عن الخلق دائمه

وسخر لها من حيث لا تحتسب

ووفقها في كل طريق تسلكه

ياسامع الدعاء ❤️🙏🏻#ديانا_حداد @DianaHaddad pic.twitter.com/sFA0iUbme3 — ♥ Majed_DH (@majedahmed19) September 29, 2017

وتنوعت ردود الفعل بين معجب بتلك الإطلالة، وبين منتقد لظهورها بثوب الصلاة وأن ذلك الأمر خاص بعلاقتها بربها وحدها وليس عليها إعلانه للجميع، خاصة مع طلبها منهم تأدية صلاة الفجر.

يذكر أن حداد نشرت صورتها بالحجاب في يوليو/تموز 2017، وذلك أثناء زيارتها مكة لأداء العمرة، كما نشرت صورة أخرى بالحجاب أُخذت داخل أحد مساجد تركيا في أغسطس/آب 2015.

تقبل الله طاعتنا وعمرتنا 🙏🏻 الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ،، دعيتلكم كلكم 🙏🏻 #رمضان #عمرة #مكة 🕋🌙 A post shared by Diana Haddad (@dianahaddadofficial) on Jun 13, 2017 at 5:24am PDT