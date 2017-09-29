المرة الثالثة بالحجاب.. ديانا حداد تلتقط صور سيلفي بثوب الصلاة

تداول رواد الشبكات الاجتماعية صوراً للمغنية اللبنانية الحاملة للجنسية الإماراتية ديانا حداد وهي ترتدي الحجاب.
إذ أظهرتها الصور التي نقلوها من حسابها على سناب شات حداد وهي تلتقط صورة سيلفي في مرآة أمامها بينما ترتدي زي الصلاة.
@DianaHaddadاحفظها يا الله من كل شعور يخلق عبوساً لملامحها أو يؤلم قلبها،اللهم اسعدها وادخل الفرح بقلبها#جمعة_طيبة🌹 pic.twitter.com/BsKqFMAgSq
— نور ديانا حداد🌹🇩🇿 (@noor_diana505) September 29, 2017
يارب
اجعلها في كنفك عزيزة شامخة
قوية صامدة
غنية سالمة
سعيدة هانئة
واكرمها فى هذه الساعة المباركة
صحة عامره
ورفعة عن الخلق دائمه
وسخر لها من حيث لا تحتسب
ووفقها في كل طريق تسلكه
ياسامع الدعاء ❤️🙏🏻#ديانا_حداد @DianaHaddad pic.twitter.com/sFA0iUbme3
— ♥ Majed_DH (@majedahmed19) September 29, 2017
وتنوعت ردود الفعل بين معجب بتلك الإطلالة، وبين منتقد لظهورها بثوب الصلاة وأن ذلك الأمر خاص بعلاقتها بربها وحدها وليس عليها إعلانه للجميع، خاصة مع طلبها منهم تأدية صلاة الفجر.
يذكر أن حداد نشرت صورتها بالحجاب في يوليو/تموز 2017، وذلك أثناء زيارتها مكة لأداء العمرة، كما نشرت صورة أخرى بالحجاب أُخذت داخل أحد مساجد تركيا في أغسطس/آب 2015.