3 ساعات لأخذ المقاسات! مراد بوز أحدث المنضمين لمتحف الشمع التركي.. بسعر بسيط يُمكنك التقاط الصور مع نجوم العالم

يُصنع تمثال شمع للمغني التركي مراد بوز؛ لوضعه في أحد المتاحف التركية، وهو متحف Madame Tussauds الواقع في مدينة إسطنبول.

وقد استغرق أخذ مقاسات بوز نحو 3 ساعات من العمل من موظفي المتحف، وذلك لأخذ الطول والعرض الدقيقين لـ250 زاوية لجسده كاملاً.









فيما قال مراد بوز إن صنع تمثال له، مصدر فخر كبير بالنسبة إليه، مؤكداً حماسته وعدم قدرته على الانتظار حتى رؤية التمثال.

جدير بالذكر أن هذا المتحف يحتوي على تماثيل شمعية لعدد كبير من المشاهير الأتراك والأجانب من العالم أجمع، وعلى رأسهم: براد بيت، وأنجلينا جولي، وليوناردو دي كابريو، وجوني ديب، وجوليا روبرتس، ومادونا، وبيونسيه، وليدي غاغا، وجاستين بيبر.

Have your ultimate summer... search 'London Big Ticket'. . . . #londonbigticket #whatsonlondon #madametussauds #london A post shared by Madame Tussauds London (@madametussauds) on Jul 24, 2017 at 3:28am PDT

ومن الأتراك: كيفانش تاتليتوغ (مهند)، وبران ساعات (فاطمة)، وكرم بورسين، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات التاريخية التركية، ومنها السلطان محمد الفاتح، ومصطفى كمال أتاتورك، وكذلك لاعب كرة القدم التركي بفريق برشلونة أردا توران.

وإذا أردت زيارة المتحف فيُمكنك ذلك بأسعار تبدأ من 40 ليرة تركية؛ أي نحو 11 دولاراً أميركياً، كما يمكن الحصول على تذكرة VIP بنحو 102 ليرة تركية؛ أي قرابة الـ28 دولاراً أميركياً، ويُمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للمتحف.

ويوجد المتحف في منطقة استقلال بميدان تقسيم في مدينة إسطنبول، ويُمكنكم الوصول إليه عبر Google Maps من هنا.