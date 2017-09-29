روسيا تستلم من تركيا دفعة مقدمة لشراء نظام الدفاع الجوي S400.. هذا الموعد المتوقع لحصول أنقرة عليه

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلاً عن فلاديمير كوجين المسؤول في الكرملين، اليوم الجمعة 29 سبتمبر/ أيلول 2017 أن روسيا استلمت من تركيا دفعة مقدمة لنظام صواريخ أرض/جو المعروف باسم إس-400.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن كوجين تصريحه للصحفيين: "نعم استلمنا. لا يمكننا الإعلان عن موعد التسليم. هم يريدونها قبل عام 2019، لكن الموضوع قيد البحث حتى الآن".

وكان نائب أمين إدارة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل ديمير، أعلن منذ أيام، أن تصدير منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس — 400"، إلى تركيا سيبدأ خلال عامين.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزير، قوله: "بالطبع لقد تم تحديد موعد بدء التصدير، وبما أنه تجري مفاوضات مع الجانب الروسي لتقريبه (الموعد)، لكن بإمكاني القول إنها ستبدأ خلال ما لا يقل عن سنتين".