أصرَّ على علاجه رغم معارضة الركاب.. بلدية تركية تكافئ سائق حافلة أنقذ كلباً من موت محقق‎

كرَّمت بلدية منطقة كوجالي، الواقعة شمال غربي تركيا، سائق حافلة عامة أسعف كلباً صدمه في أثناء عمله وأصرَّ على نقله لتلقي العلاج رغم اعتراض بعض الركاب.

وحاول السائق إييران كارداش -كما أكدت صحيفة حرييت- تفادي الاصطدام بكلب ظهر أمامه فجأة منتصف الشارع، حيث حاول جاهداً الابتعاد عنه، لكن سرعة الحافلة حالت دون ذلك؛ ما أدى إلى الاصطدام به بطريقة عنيفة.

وتداولت صحف عدة فيديو الحادثة الذي سجلته كاميرا مثبتة داخل الحافلة؛ وهو ما أدى إلى انتشاره بشكل واسع، لا سيما أنه يُظهر تصرُّف السائق الذي وُصف بـ"النبيل".

وعلى الفور، توقف كارداش بعد أمتارٍ قليلة وتوجه إلى الكلب الجريح، ونقله إلى داخل الحافلة بمساعدة بعض الركاب. واتصل السائق، الذي بدا متوتراً للغاية، بطواقم الإنقاذ الخاصة ببلدية كوجالي، طالباً منهم مساعدته في إنقاذ الكلب وهو ما حدث بالفعل، حيث وصل طاقم الإسعاف ونقل الكلب لمستشفى الحيوانات لتلقي العلاج.

وزاد توتر كارداش بعد أن طالبه بعض الركاب، الذين أكدوا أنهم تأخروا عن عملهم، بالتخلي عن الكلب وإكمال الطريق، وهو ما رفضه السائق رفضاً قاطعاً وأصرَّ على انتظار الطواقم الطبية.

وأعلنت بلدية كوجالي منحها مرتب شهر كامل للسائق؛ تكريماً له على موقفه.

وفي تعقيبه على الحادثة، قال إبراهيم كاراعثمان أوغلو رئيس بلدية كوجالي المسؤولة عن تسيير الحافلة، إن ما قام به السائق تصرف نبيل، مضيفاً أنه يتوجب على الجميع الرحمة والرفق بالحيوان. وأنهى كاراعثمان أوغلو حديثه بتقديم الشكر للسائق، مطالباً الأتراك بالاقتداء بتصرفه.

الجدير بالذكر أن السلطات التركية تراقب الحافلات العامة من خلال كاميرات المراقبة المنصوبة بداخلها؛ لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطنين من خلال مراقبة سلوك السائقين ولتفادي أية أزمة قد تحدث في أثناء العمل.