Kingsman وThe LEGO Ninjago.. تعرَّف على أهم الأفلام المعروضة والمنتظرة في سينمات دبي

تعرض دور سينما VOX وغيرها من صالات السينما في مدينة دبي الإماراتية عدداً من الأفلام العالمية التي حازت إقبالاً جماهيرياً، وإعجاب النقاد، مع الترويج لمجموعة من الأفلام المنتظر عرضها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.

يستعرض التقرير أهم الأفلام المعروضة والمنتظرة بدور العرض السينمائية بدبي.

Kingsman: The Golden Circle









احتل فيلم Kingsman: The Golden Circle المرتبة الأولى في أسبوع عرضه الأول بالولايات المتحدة، بإيرادات بلغت 39 مليون دولار.



ويعد الفيلم الجزء الثاني من فيلم Kingsman the Secret Service الذي حقق إيرادات وصلت لأكثر من 414 مليون دولار، وتدور أحداثه عندما يتم تدمير مقرات Kingsman ويقع العالم رهينة، فتقود رحلة أفراد Kingsman إلى اكتشاف منظمة تجسس الحلفاء في الولايات المتحدة، ويجب على هاتين المنظمتين أن يتحدا معاً لهزيمة عدو مشترك.

ويرجع سبب الإقبال الجماهيري على الفيلم، إلى كونه يضم مجموعة كبيرة من النجوم المميزين؛ ومنهم: تارون إيجرتون، وجوليان مور، وتشانينج تاتوم، وهالى بيرى، وكولين فيرث، وبيدرو باسكال، إضافة إلى النجاح الذي حققه الجزء الأول، وهو من إنتاج استوديوهات Fox السينمائية، ومن ﺇﺧﺮاﺝ ماثيو فون.

وقد تضاربت آراء النقاد حول الفيلم؛ إذ قال الناقد جيم فيجفودا إن الفيلم مليء بمشاهد الأكشن متقنة الصنع والتي تخطف الأنفاس، في حين رأى الناقد روبي كوبن أنه رغم وجود كل هؤلاء النجوم فإن الفيلم لم يكن مُرضياً ولم يستطيعوا إنقاذه، ووصفه الناقد جوليام موفورد بأنه طويل جداً وبه بعض الملل.

Home Again









ولمحبي أفلام الكوميديا الرومانسية الخفيفة، تعرض سينما VOX فيلم Home Again، والذي حقق نجاحاً في شباك التذاكر العالمي خلال أسبوع عرضه الثالث، إذ وصلت إيراداته إلى 22 مليون دولار أميركي.

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم؛ أبرزهم: ريز ويذرسبون، وليك بيل، ومايكل شين، وكانديس بيرجن، ونات وولف، وريد سكوت، ولولا فلانرى، وهو من تأليف وإخراج هالي مايرز شاير، ومن إنتاج شركة أوبين رودز السينمائية.

قصة الفيلم تدور في إطار من الكوميديا والرومانسية، حول أليس التي تنفصل عن زوجها، فتقرر العودة إلى مدينتها لوس أنجلوس برفقة طفلتيها، وخلال ليلة عيد ميلادها الأربعين، تلتقى أليس 3 شباب من صناع الأفلام الطموحين، يبحثون عن مكان يستقرون به، فتسمح لهم أليس بأن يبقوا فى منزلها فترة مؤقتة، ولكن هذا الأمر ينتهى بطرق لم تكن في الحسبان.

سبب نجاح الفيلم يعود بشكل أساسي إلى الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها ريز ويذرسبون، إضافةً إلى خفة ظلها وطريقتها الكوميدية المعهودة في تقديم المواقف الحياتية المختلفة.

Wind River









في إطار من الأكشن والجريمة، تدور أحداث فيلم Wind River حول عميل فيدرالي يتعاون مع محترف تعقّب بالمدينة للتحقيق في قضية قتل حدثت داخل المنطقة الخاصة بالأميركيين الأصليين.

الفيلم من إنتاج استوديوهات Weinstein، ومن إخراج وتأليف تايلور شرايديان في أول عمل إخراجي له، ومن بطولة إليزابيث أولسن، وجيريمي رينر، وإيان بوجين، ومارتن سينسماير، وتيو بريونس.



يعد الفيلم ثالث تعاون بين النجمين إليزابيث أولسن، وجيريمي رينر، بعد فيلميهما Avengers: Age of Ultron عام 2015، وCaptain America: Civil War عام 2016، حيث شكَّلا معاً ثنائياً مميزاً أُعجب بهما الجمهور.



عُرض لأول مرة في مهرجان Sundance السينمائي 2017، وتلقى الفيلم مراجعات إيجابية من قِبل النقاد، حيث حصل على تقييم 86% بموقع Rotten Tomatoes.





The LEGO Ninjago Movie









بعد 5 أيام فقط من عرض فيلم الأنيميشن العالمي The LEGO Ninjago Movie، حقق إجمالي إيرادات وصلت إلى 30 مليون دولار أميركي، فهو مناسب لجميع أفراد العائلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة، حول 6 أفراد نينجا شباب يتوجهون في مهمة للدفاع عن جزيرتهم ومسقط رأسهم والتي تدعى "نينجاجو" ليلاً.. هم محاربون موهوبون، يستخدمون مهاراتهم وأسطول شاحناتهم الهائل لمقاتلة الأشرار والوحوش، أما نهاراً فهم مراهقون اعتياديون، يكافحون ضد عدوهم الأعظم وهو مدرستهم الثانوية.



الفيلم ينتمي إلى فئة الأكشن والمغامرة، وهو من إنتاج شركة Warner Bros، ومن ﺇﺧﺮاﺝ بوب لوجان، وتشارلي بين، وﺗﺄﻟﻴﻒ كيفين هاجمان، ودان هاجمان، ويشارك في بطولته آبي جاكوبسون، وزاك وودز، ومايكل بينا، وكميل نانجياني، وأوليفيا مان، وجاستين ثيروكس.

Blade Runner 2049









يعد من أهم الأفلام المنتظر عرضها في دور السينما بدبي، ومن المقرر طرحه يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ومن المتوقع أن يترشح الفيلم لعدد كبير من الجوائز.

الفيلم من نوعية الخيال العلمي ويعد تكملة لفيلم Blade Runner الذي صدر عام 1982، وتدور أحداثه حول عودة الشرطي "k"، بعد أكثر من 30 عاماً ليكشف حالة الفوضى التي سادت المجتمع، كما يحاول البحث عن ريك ديكارد، الذي فُقد خلال أحداث الجزء الأول.

ومن المتوقع أن يلقى الفيلم إقبالاً جماهيرياً كبيراً، خاصة أن نجومه من الأسماء المميزة في هوليوود، فهو من بطولة النجم هاريسون فورد، ورايان جوسلينغ، وجاريد ليتو، وأنا دي أرماس، وماكينزي دافيس، ومن إخراح دينيس فيلنيف، ومن إنتاج شركة Warner Bros.

Mother









يوم 19 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيكون موعد الجمهور في الإمارات مع الفيلم المثير للجدل Mother، الذي يدور في إطار درامي مرعب وغامض حول زوجين يعيشان حياة هادئة، لكن تتوتر علاقتهما ويواجهان العديد من الصعوبات عندما يصل إليهما ضيوف دون سابق إنذار.

الفيلم من بطولة جينيفر لورانس، وخافيير بارديم، وإد هاريس، وميشيل فايفر، ومن إخراج الأميركي دارين أرنوفسكي.

وقد وُصف فيلم Mother بـ"العمل الصادم"، الذي تباينت حوله آراء النقاد، فقد ذكرت صحيفة The Telegraph أن الفيلم رغم سرياليته فقد حافظ على إيقاعه المتماسك، وأنه يمثل تجربة سينمائية مهمة.

على الجانب الآخر، لاقى الفيلم استهجان آخرين، مشيرين إلى أن السيناريو مخيِّب للآمال وبه فجوات، حيث تظهر شخصيات وتختفي فجأة دون مبرر درامي واضح، كما ذكر مقال نقدي نشره موقع The Hollywood Reporter.

Geostorm









قد تكون مشاركة نجم عربي في فيلم عالمي دافعاً للذهاب لمشاهدته في السينما، فالنجم المصري عمرو واكد هو أحد أبطال فيلم Geostorm المنتظر عرضه يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

الفيلم من بطولة جيرارد باتلر، الذي يجسد دور رجل يتوجه إلى الفضاء الخارجي؛ لمنع الأقمار المتحكمة في ظروف المناخ من إثارة عاصفة مدمرة، ويكتشف شقيقه مؤامرة مدبَّرة لاغتيال الرئيس، فيكون على كل منهم مجابهة الخطر الذي يواجهه في جانبه لمنع وقوع كارثة.



ويلعب عمرو واكد دور رئيس وحدة الأمن الخاصة بمحطة فضائية دولية، وهو فرنسي الجنسية ويدعى راي دوسيت.



الفيلم من إخراج دين ديفلين، وتأليف كيران مولروني، ويشارك في البطولة كاثرين وينيك، وإد هاريس.