صوِّر المحاضرات وجمِّعها في PDF أو استخدِمها لمنعك من فتح الهاتف أثناء المذاكرة.. تطبيقات تساعدك في دراستك

"التعليم واحد من أهم الأشياء في الحياة".. غالباً، سمع كل واحد منا هذه العبارة في وقت ما من حياته. لا يمكن أن ننكر صحة هذه العبارة بالطبع، لكن دعونا نكن صادقين، فالدراسة يمكن أن تكون مملة في بعض الأحيان، أو في كثيرٍ من الأحيان!

هذا هو السبب في أنك يجب ألا تركز على الدراسة بجد، بدلاً من ذلك يجب أن تركز على الدراسة بذكاء. وبالطبع، سيظهر لنا سؤال بديهي وهو عن كيفية الدراسة بذكاء، وإحدى أفضل هذه الوسائل هو استخدام تطبيقات الدراسة على هاتفك الذكي.

لذا، سنقدم لك مجموعة كاملة من التطبيقات التي يمكنك تحميلها والاستفادة منها بشكل متكامل.

OFFTIME









صُمم هذا التطبيق لمساعدتك على الاستمرار في التركيز مهما كان أسلوب حياتك المشغول.

يمنع هذا التطبيق جميع التطبيقات على الهاتف الذكي الخاص بك من الفتح، إلا إذا وضعتها مسبقاً في القائمة البيضاء. بمجرد تفعيل التطبيق، فلن تكون قادراً على فتح أي تطبيقات، وهو ما يجعلك تركز في استذكارك دروسك على الهاتف دون أي مضايقات أو تشتيت.

إذا حاولت فتح التطبيقات المحظورة، فسيتم إغلاق التطبيق تلقائياً، وسوف تحصل على رسالة على الشاشة من OFFTIME.

يمكنك تعيين الأهداف مسبقاً، إذ يمكنك تحديد عدد الدقائق التي تريد أن تكون الخدمة نشطة خلالها.

هناك قسم مفيد آخر يسمى My Day، يوفر لك نظرة ثاقبة على استخدام الهاتف الخاص بك على مدار اليوم. هذه الميزة تأتي في متناول اليدين جداً، عندما تريد تحليل التطبيقات التي تضيع وقتك أكثر من غيرها.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضاً استخدام التطبيق عندما تريد النوم. في الواقع، يمكنك إنشاء ملامح مختلفة لكل غرض ترغب في استخدام التطبيق من أجله.

تتيح لك النسخة المجانية على أندرويد إنشاء ملف تعريفي واحد. إذا كنت ترغب في إنشاء المزيد، فسيكون عليك شراء النسخة المدفوعة بمبلغ 2.99 دولار، والتي تفتح لك ميزات إضافية، بما في ذلك جدولة الخدمة، وتزامن التقويم، والتحليلات الشهرية وغيرها.

لكن، على آيفون لن توجد إلا نسخة مدفوعة بالسعر نفسه.

myHomework Student Planner









هذا التطبيق هو واحد من أفضل تطبيقات التخطيط التي يمكنك استخدامها كطالب.

مع هذا التطبيق، يمكنك تخزين الواجبات المنزلية والجداول الزمنية، كلها في مكان واحد. ويمكنك إضافة أسماء فصولك الدراسية إلى التطبيق؛ لذلك لن يكون هناك داعٍ لكتابتها مراراً وتكراراً.

يمكنك أيضاً اختيار نوع الواجبات المنزلية من القائمة التي تشمل الاختبار والدراسة والمختبر والمشروع، وما إلى ذلك، وتعيين تاريخ الاستحقاق.

اعتماداً على أهمية الواجبات المنزلية الخاصة بك، يمكنك أيضاً تعيين الأولوية من الأعلى إلى الأقل.

إذا قمت بإنشاء حساب على التطبيق، فيمكنك الوصول إلى العديد من الميزات المفيدة الأخرى أيضاً. بالنسبة للمبتدئين، هذا التطبيق يدعم خاصية التزامن؛ ومن ثم يمكنك من الوصول إلى البيانات الخاصة بك من أي مكان. يمكنك أيضاً إرفاق الملفات وتعيين تذكير للواجبات المنزلية الخاصة بك عند تسجيل الدخول.

تحميل نسخة أندرويد من هنا.

تحميل نسخة iOS من هنا.

Office Lens









ليس من الممكن دائماً للجميع حضور كل فصل دراسي، وخصوصاً لو كنت في المرحلة الجامعية. لأسباب مختلفة، كل واحد منا سوف تفوته بعض الفصول في وقت ما.

في هذه الحالة، يصبح من الصعب حقاً تغطية جميع الملاحظات عن طريق نسخها، لذلك يمكن أن تأخذ ملاحظات زملائك ممن حضروا من خلال ضغطة زر واحدة فقط والاحتفاظ بنسخة رقمية منها بشكل أكثر تنظيماً مما تفعله لو أخذتها كصور عادية. هذا ما يتيحه لك هذا التطبيق.

يفعل Office Lens شيئاً واحداً بسيطاً؛ هو تسجيل الصور بنقرة واحدة، لكن ما يميزه عن أي تطبيقات مشابهة هو أنه تم تطويره خصيصاً لالتقاط الصور من الوثائق.

بغض النظر عن الزاوية التي تقوم بالنقر فوق صورة من خلالها، فإن النتيجة ستكون رائعة. التطبيق لديه خيارات لالتقاط الصور من مصادر مختلفة مثل الوثائق، وألواح الكتابة، أو بطاقات العمل.

يمكنك تنظيم الصور مباشرة داخل التطبيق وإنشاء PDF لجميع الصور الخاصة بك.

تحميل نسخة أندرويد من هنا.

تحميل نسخة iOS من هنا.

GoConqr

عند فتحك التطبيق لأول مرة، سيطلب منك تحديد مهنتك. في حين أن هناك خيارات مثل "دراسة" و"تعليم"، و"العمل"، فسنركز هنا على خيار "دراسة" فقط؛ لأنه ما يهمنا.

عند اختيار "دراسة"، الشيء التالي هو أن التطبيق سوف يطلب منك مستوى التعليم الخاص بك. يمكنك اختيار أي شيء من الثانوية إلى الدراسات العليا. اعتماداً على المستوى الذي تختاره، فسيتم نقلك إلى شاشة مع الموضوعات المقابلة.

يمكنك اختيار أكثر من موضوع واحد من هذه الشاشة. اختر مثلاً "الجامعية" ثم "الهندسة". بعد ذلك، اضغط "التالي" في الجزء السفلي من الشاشة.

بعد إتمام الإعدادات الأولية، يمكنك استخدام أدوات التعلم المفيدة في التطبيق. بالنسبة للمبتدئين، يمكنك إنشاء خريطة العقل، البطاقات التعليمية، مجموعة الشرائح، وحتى مسابقة، سواء لنفسك وأصدقائك.

لاحظ أنه سيطلب منك تنزيل تطبيقات معينة لكل من هذه التطبيقات. لكن لا تقلق، التطبيق سوف يعيد توجيهك لك إلى التطبيقات المطلوبة نفسها.

يمكنك اكتشاف مجموعات مختلفة في التطبيق، والانضمام إليها، والتي سوف تساعدك على التواصل بأشخاص مختلفين، لكنهم يدرسون الموضوعات نفسها التي تدرسها. ويسمح التطبيق لك بتعليم ما تعرفه لأشخاص آخرين في مجموعتك، ويمكن للأعضاء الآخرين بمجموعتك أن يفعلوا الشيء نفسه.

تحميل نسخة أندرويد من هنا.

تحميل نسخة iOS من هنا.

Mathway









هو تطبيق يمكنه حل الكثير من المشاكل التي تواجه من يدرسون الرياضيات.

من المفيد جداً استخدامه إذا وجدت نفسك عالقاً في أي مشكلة من مشاكل أي فرع من فروع الرياضيات. يمكنه حل المشاكل المتعلقة بموضوعات كثيرة، بما في ذلك الجبر، وعلم المثلثات، وحساب التفاضل والتكامل، والإحصاءات، وما إلى ذلك.

كل ما عليك القيام به هو اختيار نوع المسألة، والتطبيق سوف يعرض عليك تلقائياً الإجابة التي تبحث عنها.

تحميل نسخة أندرويد من هنا.

تحميل نسخة iOS من هنا.

OneNote

برنامج OneNote نفسه الذي تحب استخدامه لتدوين الملاحظات على جهاز الكمبيوتر، يمكنك أيضاً استخدامه على الهاتف الذكي الخاص بك، سواء أندرويد أو iOS. ولأنه يمكن مزامنة الملاحظات، فستكون متأكداً من أن جميع الملاحظات الخاصة بك سوف تكون متاحة لك على أي جهاز.

معظم الميزات التي سوف تجدها في هذا التطبيق هي نفسها التي اعتدتها من استخدام البرنامج على الحاسوب.

من المهم أن نلاحظ هنا أنه ما لم يتم تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت، فسيمكنك فقط تدوين ملاحظات سريعة ولن تعمل المزامنة.

هذا التطبيق هو واحد من أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات المتاحة على كل المنصات. يمكنك إنشاء صفحات مختلفة، حيث يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرية، وإضافة الصور، وإضافة تسجيل صوتي، والرسم باستخدام إصبعك أو القلم، وحتى إنشاء مربعات الاختيار.

يحتوي التطبيق أيضاً على ميزة البحث التي يمكن استخدامها للعثور على المذكرة التي تبحث عنها بالضبط.

تحميل نسخة أندرويد من هنا.

تحميل نسخة iOS من هنا.

Google Docs

إذا كنت من محبي منتجات جوجل، فسيوفر لك محرر المستندات Google Docs التكامل السلس مع جوجل درايف.

يتم حفظ العمل الذي تقوم به في التطبيق في اللحظة نفسها، لذلك لن يكون لديك ما يدعو للقلق حول حفظه كل بضع دقائق. يمكنك تنسيق النصوص مع العديد من خيارات التنسيق التي تشمل الخط، ونمط الخط، وحجم الخط، ولون النص، ولون الضوء، والمسافة البادئة، وتباعد الفقرة، وغيرها.

بالإضافة إلى إنشاء ملفات جديدة، يسمح لك محرر مستندات جوجل أيضاً بتعديل ملفات مايكروسوفت وورد. بشكل افتراضي، يتم حفظ جميع الملفات بتنسيق محرر مستندات جوجل، ولكن يمكنك اختيار إنشاء نسخة بتنسيق ".doc" أيضاً. وأخيراً، يمكنك اختيار حفظ هذه الملفات للاستخدام دون اتصال ومشاركتها مع أصدقائك.

تحميل نسخة أندرويد من هنا.

تحميل نسخة iOS من هنا.

GeoGebra Graphing Calculator









إذا كانت الرياضيات ليست من بين نقاط قوتك، فقد تجد أنه من الصعب حقاً إنشاء الرسوم البيانية من معادلات معينة، والعكس بالعكس.

وفي حين أن هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنها التحقق من إجاباتك، فإن معظمها يستغرق وقتاً طويلاً. من ناحية أخرى، إذا كان لديك هذا التطبيق على جهازك، فإن المهمة ستقل إلى بضع ثوانٍ فقط.

يمكنك إدخال معادلة تصل إلى 3 متغيرات، وسيتم رسم الرسم البياني لذلك في ثوانٍ معدودة. ويمكن أن تكون المعادلات أيضاً من نوعية المعادلات غير متساوية الطرفين أو الأسية وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضاً رسم الرسوم البيانية، إما باستخدام إصبعك، وإما باستخدام أدوات البرمجيات المختلفة المقدمة داخل التطبيق مثل الخطوط والدوائر.

تحميل نسخة أندرويد من هنا.

تحميل نسخة iOS من هنا.

RealCalc









إذا كنت تبحث عن تطبيق آلة حاسبة علمية لا تستغرق مساحة كبيرة على الهاتف الخاص بك، فيمكنك اختيار هذا التطبيق.

هذه الآلة الحاسبة تفعل كل ما يمكن أن تقوم به آلة حاسبة علمية جيدة. بالإضافة إلى ميزات الحاسبة الأساسية مثل الحسابات والنسب المئوية و10 حالات الذاكرة، فإنها توفر ميزات مثل الدوالّ المثلثية، وتحويلات الوحدات، والتباديل والتركيبات، والدوال القطعية.

يمكنك أيضاً تخصيص مظهر الآلة الحاسبة مع عدد من الثيمات في إعدادات التطبيق.

في حين أن معظم الميزات التي سوف تحتاجها متوافرة في النسخة المجانية، يمكنك الحصول على المزيد من الميزات، مثل الكسور والتحويلات، بسعر 3.49 دولار على جوجل بلاي.